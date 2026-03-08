Nuevo giro con Fábio Silva que favorece al plan del Betis para verano

Tras un repunte que lo alejaba de La Cartuja del cara al próximo mercado, el regreso a la realidad del luso provoca que en Heliópolis permanezcan muy pendientes al crecer de nuevo las opciones

Resulta evidente que el futuro de Fábio Silva dará mucho que hablar de aquí a verano y que se mantendrá como una posibilidad para el Betis de cara a reforzar la delantera en la próxima ventana de fichajes, ya dependiendo de lo que ocurra en lo que resta de temporada.

Cabe recordar que el portugués, como reveló ESTADIO Deportivo en su momento, se erigía en el 'plan A' de Manu Fajardo para la vanguardia en enero a tenor de que no contaba con continuidad en el Borussia Dortmund y que el ariete veía con buenos ojos volver a España como cedido.

Un 'plan A' imposible en enero que parecía complicarse para verano

No obstante, el club teutón se cerró en banda con pretensiones muy altas de sus reticencias a dejarlo salir tras pagar en verano 22,5 millones de euros, por lo que finalmente permaneció en el Signal Iduna Park con la sensación además de que ganaría en presencia.

Así, como informó esta redacción hace un mes, a mediados de enero experimentó un repunte en su participación que invitaba a creer en un crecimiento sensible de protagonismo. Tanto así que en seis partidos, cuatro en la Bundesliga y dos en la Champions, fue titular en cuatro de ellos, enlazando tres encuentros seguidos en el once en la competición germana, con el saldo de una asistencia. Como detalle, cabe decir que dos de estos duelos se desempeñó como mediapunta.

Nuevo giro con Fábio Silva en el Borussia favorable al Betis

Este aparente giro en su situación no se erigía en una buena noticia para los intereses verdiblancos, pues su cambio de rol podría provocar que el futbolista no se planteara salir en verano y que, además, fuera mucho más difícil que el Dortmund le abriera la puerta.

Sin embargo, se trató de un mero espejismo y el delantero no ha tardado en volver a la realidad que había marcado hasta ese momento su estancia en su nuevo club. Y es que a partir de febrero su estatus en los planes de Niko Kovac ha vuelto a ser el de suplente, pues en los últimos siete choques solo partió de titular ante el Bayer Múnich el pasado 28 de febrero.

En el resto de encuentros, dos en la Champions y cuatro en la Bundesliga, partió desde el banquillo y lo máximo que ha jugado ha sido media hora ante el Atalanta en Europa.

De ese modo, ayer, en el choque liguero contra el Colonia, en el que se impusieron los aurinegros por 1-2, Kovac apostó en punta con el habitual Guirassy y el luso no entró en el campo hasta el 61' para ejercer de referencia en ataque.

Fábio Silva ha vuelto a ser el 'plan B' del técnico del Borussia, lo que, en el caso de seguir así hasta el final del curso, propiciará que su salida sea más factible, por lo que en La Cartuja se mantienen muy pendientes, tanto en cuanto es muy del gusto de Fajardo siempre y cuando cuadre en los parámetros económicos.