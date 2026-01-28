El futuro de Fábio Silva parece escrito: la mayor tentación posible también fracasa

La 'opción A' para reforzar la delantera verdiblanca en el mercado invernal apunta a seguir en Dortmundo, como poco, hasta el próximo verano

El Oporto, que había preguntado hace unos días por su canterano Fábio Silva al Borussia Dortmund para estudiar las opciones de un retorno invernal del 'hijo pródigo' a los 'Dragoes', también habría tirado definitivamente la toalla ante el bloqueo por parte de los aurinegros, que ya dejaron claro por boca de su director deportivo, Sebastian Kehl, a principios de este mes que no tenían pensado soltarlo, como poco, hasta el próximo verano. Por ello, los albiazules se centran ahora en el artillero nigeriano del Niza Terem Moffi.

Ni siquiera la gran tentación para el punta luso, nacido en la gran urbe a orillas del Duero y formado en la academia portista (salvo un breve paso en infantiles por el eterno rival Benfica), ha logrado alejarle de tierras renanas. Y eso que se presupone la presión por parte de Fábio Silva, deseoso de marcharse de la Bundesliga en busca de minutos para apurar sus opciones de representar a su país en el Mundial de 2026. Con preferencia por LaLiga, la aparición en escena del club de sus amores y la posibilidad de volver a casa inclinaban su balanza personal.

El Real Betis se posicionó hace varias semanas para pelear con argumentos por el atacante portugués, que señaló claramente como su 'plan A' para incrementar la competencia con 'Cucho' Hernández, aunque sin descartar otras alternativas de nivel (4-5 más integran su 'short list'), que han sido activadas y aparcadas a la espera de un contexto más favorable en las pocas jornadas que restan de ventana de enero.

El bloqueo en las salidas amenaza con no permitir el rearme en el Betis

Aunque Fábio Silva o cualquier otro se pusieran finalmente a tiro durante lo que resta de semana, el gran problema en el Real Betis es el bloqueo en la 'operación salida'. Necesitan los verdiblancos generar margen salarial antes de poder incorporar futbolistas, pero ni Cédric Bakambu ni 'Chimy' Ávila, los llamados a dejar sitio al nuevo delantero, están convencidos de emigrar. Con propuestas de España (el rosarino ha rechazado a la UD Almería y por el congoleño preguntan Real Oviedo y Deportivo Alavés) y el extranjero, cada vez hay menos tiempo para que fructifique una operación. Tampoco está por la labor Ricardo Rodríguez (con Nazinho esperando) ni se barrunta una gran venta por ahora (Sergi Altimira, Giovani Lo Celso, Natan de Souza o Valentín Gómez).