Nueve cambios en el once del Panathiniakos, que prioriza la vuelta del jueves

Rafa Benítez sólo mantuvo en el once a Katris y Zaroury, éste castigado para La Cartuja; de los tres que recupera de sanción, sólo metió a uno

Rafa Benítez, entrenador del Panathinaikos, apuesta claramente por la vuelta de octavos de final de la Europa League que su equipo disputará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 21:00 horas con ventaja de 1-0. Tanto es así que el míster madrileño sacrificó la Super League 1, donde difícilmente perderá ya una cuarta plaza que le asegura disputar el 'play off' por el título, alineando un once de circunstancias este domingo que no pasó del empate a cero en su casa liguera, el Apostolos Nikolaidis, frente a un Panatolikos que, undécimo en una clasificación de 14 escuadras, pugna por eludir el descenso, cuya promoción disputan los seis últimos.

Del equipo titular el pasado jueves en el Olímpico de Atenas ante los heliopolitanos sólo repitieron dos: el joven central de 20 años Giorgios Katris y el carrilero Anass Zaroury, que ejerció entonces en la derecha y ahora en la izquierda, pero que no podrá estar en La Cartuja al ser expulsado por dos agarrones casi idénticos a su medio compatriota (es belga de ascendencia marroquí) Abdessamad Ezzalzouli. Si en la ida de la UEL faltaron por castigo federativo tres fijos como Javi Hernández, Ahmed Touba y Tasos Basaketas, los dos primeros sí se rodaron en competición nacional, en parte por la escasez de zagueros, mientras que el mediocentro descansó.

El portero Alban Lafont, el lateral y central improvisado Davide Calabria, los mediocentros Tasos Basaketas y Adam Gnezda Cerin, el mediapunta y extremo Vicente Taborda, así como el delantero Andreas Tetteh se quedaron en el banquillo sin minutos a la espera de una cita que definirá en gran parte la temporada de los del 'Trébol', que tendrían un panorama medianamente asequible, como le ocurre al Betis, en este lado del cuadro para llegar lejos en la UEL.

Cuatro ni siquiera convocados que deben ser importantes dentro de cuatro días

El central Sverrir Ingi Ingason, que terminó sobrecargado ante el Real Betis; el mediocentro Renato Sanches; el carrilero zurdo Georgios Kyriakopoulos; y el extremo Facundo Pellistri ni siquiera formaron parte de la citación del Panathinaikos para su último encuentro liguero, aunque se les espera a todos de vuelta el jueves ante el Real Betis, cuando no podrán actuar los lesionados Cyriel Dessers (fuera de la lista UEFA), Giannis Kotsiras, Giannis Bokos (no registrado en las eliminatorias continentales), Erik Palmer-Brown; el sancionado Anass Zaroury; así como los no inscritos Lucas Chaves, Tin Jedvaj, Sotiris Kontouris, Tonny Vilhena, Moussa Sissoko y Adriano Jagusic.