A Bellerín le queda "ese saborcito de haber podido hacer algo más"

Su primer tanto como verdiblanco en el regreso al césped dos meses y medio después sólo sirvió para el empate, con el que el catalán no está satisfecho: "Pero sí con el trabajo"

"Después de la primera parte, ha sido un partido bastante igualado en lo que respecta a las ocasiones. Creo que la segunda ha sido mucho más nuestra, por lo que nos quedamos con ese saborcito de haber podido hacer algo más. Es verdad que ellos son un equipo que juega al fútbol de maravilla; llevamos toda la semana analizándoles y los conocemos mucho. Sabíamos que iba a ser un partido mega complicado. En el primer tiempo han sabido encontrar los espacios todo el rato y nos lo han puesto muy difícil, pero el equipo ha tirado luego de orgullo. Estoy satisfecho con el trabajo, aunque no con el resultado", explicaba un siempre reivindicativo Héctor Bellerín en la 'flash interview' con LaLiga TV.

El jueves, otra ración de conjura

"Siempre digo que en el fútbol no jugamos solos y ellos saben bien lo que hacen. Sobreponernos a una primera parte en la que ellos han creado mucho peligro es mérito del equipo. Ahora lo que nos queda es seguir empujando, seguir en esta dinámica de no rendirnos, porque tenemos un partido muy importante el jueves y necesitamos a todo el mundo apoyando y animando en nuestra casa para salir un poco de esta dinámica en la que nos está costando un poco ganar, aunque un buen resultado lo cambia todo", añadía el catalán en referencia a la vuelta de octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos, que venció 1-0 en la ida.

De vuelta tras una larga lesión y puesta a punto... con su primer gol como bético

No jugaba Héctor Bellerín un partido desde el 10 de enero de 2026 en Oviedo, cuando tuvo casi la media hora final. Una dolencia muscular, en principio una recaída de su dolencia en el sóleo de noviembre de 2025, le mantuvo algo más de un mes en el dique seco, aunque empezó a ir convocado a finales de febrero. Tras quedarse en el banquillo sin minutos ante Rayo Vallecano, Sevilla FC, Getafe CF y Panathinaikos, el de Badalona saltó de inicio este 15-M, anotando el gol que suponía el empate definitivo. Su primero oficial con el Real Betis, viendo puerta más de tres años después de hacerlo con el Sporting CP ante el Estoril Praia.

"Lo más duro del fútbol es esto de no jugar, pero siempre pienso que de estas malas experiencias hay que sacar un aprendizaje. Estoy muy agradecido a mis compañeros y al club porque me han hecho mucho más fácil poder volver. Este gol, aunque sólo haya servido para un empate, es para todos esos fisios y preparadores físicos, esa gente que no se ve, pero que es muy importante para nosotros. Espero que lo hayan disfrutado. A ver si hay suerte y puedo seguir disfrutando de más partidos", zanjaba el lateral diestro verdiblanco.