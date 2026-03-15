Betis 1-1 Celta: Radu impide la fiesta y tablas como mal menor

Dos intervenciones postreras del meta rumano a disparo de Ruibal y cabezazo a quemarropa de Bakambu permiten a los vigueses sumar pese a la reacción verdiblanca, personificada en Bellerín; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis levantó un 0-1 tempranero de Ferrán Jutglá en un clamoroso error de Álvaro Valles con un tanto de Héctor Bellerín al poco de la reanudación que hacía justicia a su despertar, quizás algo tardío y trastabillado. El amago de remontada se quedó a medias por culpa de Ionut Radu, que ya amargó a Ez Abde antes del descanso, pero que sacó dos manos salvadoras a tiro de Aitor Ruibal y cabezazo de Cédric Bakambu en la última acción del encuentro, que deja todo como estaba: el RC Celta, a tres puntos de la quinta plaza de los andaluces, que no la afianzan, pero que sí la defienden con el tercer empate seguido en La Cartuja. El duelo directo, también en tablas.

No pudieron empezar peor las cosas para el anfitrión, ya que el primer tiro a puerta del partido terminó en tanto para los visitantes cuando apenas se había cumplido el cuarto minuto de juego: Ferrán Jutglà recorta con facilidad a Álvaro Fidalgo en la frontal y su zurdazo raso y ajustado se le escurre entre los guantes a Álvaro Valles. Fue una acción idéntica a la que le costó el 1-1 final ante el Olympique Lyonnais a los vigueses, con lanzamiento de Endrick Moreira que no pudo atajar Ionut Radu, entrando finalmente la bola.

Arreciaron pronto los pitos en La Cartuja, en gran parte porque los de Claudio Giráldez dominaban con holgura y la precipitación cundía en los hombres de Manuel Pellegrini. Tanto es así que Pablo Durán (en más que posible fuera de juego) y el propio Jutglà (paradón del meta rinconero para redimirse un poco del error inaugural) perdonaron el segundo, lo que habría dinamitado la conjura en verdiblanco para afianzar una quinta plaza ahora mismo de Champions League y, el jueves que viene, remontar la eliminatoria de octavos de UEL ante el Panathinaikos.

Lejos de despertar, seguían temblando las piernas heliopolitanos rebasado el ecuador de esta fase. Faltaba balón, pero también intensidad, un plan a contraestilo y, por supuesto, confianza. Todo lo que cambia de golpe un tanto que ni se imaginaba ni se olía por el momento. Antes al contrario, volvió a avisar desde muy cerca y solo como la una Pablo Durán. En el 32, al menos, cierta sensación de peligro de los locales: buen servicio de Álvaro Fidalgo para que Ez Abde, que se deshizo de su par, no alcanzara a cabecear a quemarropa.

Animó esa acción al Real Betis, que pidió penalti a renglón seguido por una obstrucción de Óscar Mingueza a un Héctor Bellerín que se colaba en el área con un control orientado de espuela. Además, el asturiano que se estrenará pronto como internacional mexicano avisó a Radu con un centro-chut desde la línea de fondo, al tiempo que Marc Bartra cabeceaba alto por poco un córner botado por Pablo Fornals. No desesperaba ni titubeaba el RC Celta, encomendado a las transiciones, como la que acabó en disparo centrado de Álvaro Núñez, aunque la respuesta al contragolpe fue más clara: la pone otra vez Fornals y Ez Abde, sin oposición, cabecea abajo... a las manos del meta rumano.

No cambió piezas el 'Ingeniero' tras el paso por los vestuarios, dando un poco más de 'chance' a los que saltaron de inicio. Y la decisión le salió bien, pues no habían pasado ni cuatro minutos cuando Héctor Bellerín, sorprendiendo a la espalda de Marcos Alonso, aprovechaba un gran servicio de Aitor Ruibal para batir a Ionut Radu por el palo corto. Como le anularon un gol en un derbi, es el primero en 92 partidos como verdiblanco, con diez asistencias, eso sí, en su haber. Su anterior tanto, en un Sporting CP-Estoril, hace poco más de tres años.

Tomaba ya claramente el mando en plaza el anfitrión, sin prisa en la elaboración pero sin recular, hasta el punto de que se jugaba casi continuamente ya en campo celeste. Movió su banquillo para ser más consistente Claudio Giráldez, embarrándose un tanto la contienda, aunque enseguida ambos entrenadores dieron otro paso en pos de refrescar sus equipos con clara intención de no conformarse con las tablas. Y surtió efecto inmediato en las huestes gallegas, con Bartra y Natan achicando agua para evitar el 1-2.

A siete del final, Borja Iglesias lograba a la tercera batir la portería en la que anotó su recordado gol ante el Valencia CF en la final de la Copa del Rey 21/22, aunque no subiría al marcador por un notorio fuera de juego previo del santiagués. Y, a continuación, Radu se lucía para despejar un latigazo de Aitor Ruibal que bien pudo ser el 2-1. El choque había enloquecido en este tramo final, con acciones de un área a otra sin descanso.

Ficha técnica confirmada del Real Betis - RC Celta de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior (Valentín Gómez 67'); Marc Roca, Fidalgo (Altimira 87'), Fornals; Aitor Ruibal, Ez Abde (Antony 67') y 'Cucho' Hernández (Bakambu 80').

RC Celta: Radu; Álvaro Núñez (Javi Rodríguez 58'), Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Fer López (Moriba 58'), Hugo Sotelo, Mingueza; Hugo Álvarez (Swedberg 66'), Pablo Durán (El-Abdellaoui 80'). y Jutglà (Borja Iglesias 66').

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR. Amarillas a los locales 'Cucho' Hernández, así como a los visitantes Marcos Alonso y Mingueza.

Goles: 0-1 (4') Jutglà; 1-1 (49') Bellerín.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 28ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 58.689 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Don Evaristo Rocha Martínez, socio número 7 de la entidad bética. Los jugadores locales saltaron al campo con camisetas especiales por el 'Día de la Mujer Bética', con las que también calentaron.