Arteta elogia a Simeone en la previa del Atlético de Madrid - Arsenal: "Es un referente absoluto"

El técnico vasco compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el choque de ida de semifinales de la UEFA Champions League en el Metropolitano, para el que ha confirmado la disponibilidad de Eze y Saka y bajas de Havertz y Timber

El Arsenal visita mañana miércoles al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la ida de semifinales de la UEFA Champions League. Por ello, Mikel Arteta ha comparecido en el día previo en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar lo que espera ante el conjunto de Simeone.

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En este sentido, Mikel Arteta ha hablado de las sensaciones de su equipo, que viene de ganar al Newcastle el pasado sábado en el duelo de la Premier League. El técnico del Arsenal reconoció la dificultad del partido ante el Atlético de Madrid de Simeone, al que quiso elogiar abiértamente por su trabajo en el conjunto colchonero.

Mikel Arteta explica el plan de partido en el Metropolitano

Mikel Arteta comenzó la rueda de prensa apuntando las bajas del Arsenal contra el Atlético de Madrid: "Havertz no está, pero Eze y Saka sí. Timber tampoco". Además, el técnico vasco reconoce la importancia de haber ganado el pasado fin de semana: "Ganar al Newcastle nos da confianza. Es una gran situación estar aquí, en una segunda semifinal consecutiva. Es mucho para el club y una gran oportunidad".

Sobre el plan de partido, Mikel Arteta ha explicado que "el equipo quiere ser dominante, tener la pelota y ser mucho más ambicioso". Por otro lado, el entrenador del Arsenal no ha dudado en elogiar a Simeone: "Es un entrenador con mucha experiencia en la competición. Tienen todo el derecho a estar aquí porque se lo han ganado. Es increíble. Lo que hemos demostrado es que somos capaces de mucho. Tenemos confianza para ganar el partido".

Mikel Arteta y la exigencia del partido de Champions League contra el Atlético de Madrid

Arteta también habló del sueño de la Premier League y la Champions League: "Es la energía que hay en el equipo y en el club. Hemos hecho un gran trabajo, con pasión y calidad. Es momento de demostrar cuánto queremos lograrlo. El reto está delante y tenemos que actuar".

Por otro lado, Arteta siguió valorando al equipo de Simeone, que habló por su parte en rueda de prensa: "Todos los rivales y todos los contextos son difíciles. Este escenario nos exige mucho. Los partidos tienen distintos momentos y tendremos que gestionarlos bien". Cabe recordar que el Atlético de Madrid viene de eliminar al Barcelona en cuartos de final.

Arteta valora el hecho de haber llegado a su segunda semifinal consecutiva de Champions

Arteta habló de la experiencia de cara al partido contra el Atlético de Madrid, dónde no podrá estar Nico González: "Hay momentos positivos que se pueden aprovechar. Aprendimos cosas de la semifinal del año pasado y mañana será distinto. Sabemos de lo que son capaces y tenemos una gran experiencia en estos partidos".

Arteta valoró el hecho de que el Arsenal haya llegado a su segunda semifinal consecutiva de Champions: "Hace dos años llevábamos siete sin llegar a semifinales. Es algo destacable y tenemos que pensar en lo que nos ha costado llegar. Va a ser muy duro". El equipo de Arteta cayó eliminado en esta ronda de Copa de Europa por el PSG, la temporada pasada por un 3-1 a favor de los de Luis Enrique.

Arteta no duda con sus elogios hacia Simeone

Arteta fue preguntado por la figura de Simeone, que viene de sufrir la lesión de Barrios: "Es alguien que ha transformado este club durante 15 años, con contundencia y rebelándose ante cualquier situación. A personas así siempre las admiro. Cada uno tiene su estilo, el que siente, puede y el que le dan sus jugadores, pero es un referente absoluto en muchas cosas".

Además, Arteta habló de las diferencias entre el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid: "Me ocupo de mi equipo y de mis jugadores. Tenemos muchas herramientas en distintas fases del juego para dominar, hacer daño y evitar que nos lo hagan. El Atleti igual, pero con otras facetas y otro perfil de jugadores. Será un partido precioso en el que queremos imponernos"

Por último, Arteta apuntó que el Atlético de Madrid "tiene muchas fortalezas, por eso están ahí como nosotros. La comunión, la energía que generan aquí, la vivencia, la creencia porque ya lo han hecho y la capacidad individual. Cuando se llega a este nivel, los detalles son importantes".