Campaña de abonos del Betis para la 26/27: subida de precios, plazos y novedades principales

El club verdiblanco ha lanzado hoy la campaña de abonados para la temporada de Champions, con un ligero incremento del precio, la inclusión de 'Soy Bético' y precio promocional de la camiseta oficial

El Betis, bajo el lema 'Para toda la vida', ha lanzado este miércoles su campaña de abonos para la temporada 26/27 con la presentación del vídeo oficial y el diseño del nuevo carnet, y llega cargada de novedades y también con la esperada subida de precios por la disputa de la Champions League.

De ese modo, una vez hecha pública la tabla de precios en todos las zonas del Estadio de La Cartuja se contempla una subida generalizada que ronda el 10%, a lo que hay que añadirle un incremento específico de cinco euros por la inclusión para todos del carnet 'Soy Bético', lo que explica con detalle el club en sus medios oficiales.

Incremento por el carnet 'Soy Bético: desde 425 euros a 1.330 euros

"Esta temporada, el precio de todos los abonos incluye la cuota simbólica del socio Soy Bético (5€), que asumirá el Club y convertirá al socio en Soy Bético Abonado. Esta modalidad otorga múltiples beneficios, como el 10% de descuento en tiendas oficiales, precios especiales en el Real Betis Tour o descuentos en entradas con ID y PIN, entre otros", explica la entidad de La Palmera, que explica el número de partidos que cubre el abono para la 26/27: "El abono incluye los 19 partidos de LaLiga y los cuatro de la fase de liga de la UEFA Champions League que el Real Betis disputará como local".

Los precios de los abonos para la campaña 26/27 oscilan entre los 425 euros de la Grada Alta de Gol Norte y Gol Sur a los 1.330 euros de Preferencia Media Central, lo que supone el ligero incremento comentado anteriormente y que el club ya había planteado en el caso de que se consiguiera la clasificación para la Champions.

Plazos para renovar el abono y para solicitarlo

El Betis ha anunciado igualmente que "el proceso arranca con la fase de renovaciones, abierta desde este miércoles 10 de junio y que se extenderá hasta el próximo martes 7 de julio". "Los abonados podrán completarla de dos formas: a través del SMS de pago que recibirán en su teléfono móvil -válido para pagos individuales- o desde el Área Privada de Socios en socios.realbetisbalompie.es, tanto para pagos individuales como grupales a partir del jueves 11 de junio a las 10:00 horas", informa el club, que indica las formas de obtener el carnet físicamente.

"Los abonados podrán elegir entre su retirada en las taquillas de Gol Sur del Estadio La Cartuja, junto a la puerta 6, entre el 22 de junio y el 31 de julio, o recibirlo en su domicilio postal con envío por correo certificado -con un coste de 5 euros por envío-. Los socios que opten por la recogida presencial recibirán un enlace para solicitar cita previa", señala el Betis, que también ofrece instrucciones para nuevos abonados.

"Para los socios Soy Bético que quieran obtener su abono con asiento, el periodo de inscripción en la lista de espera estará abierto del 11 al 25 de junio. Las citas para formalizar el alta tendrán lugar entre los próximos 20 y 24 de julio, una vez concluidas las fases de renovación y la posterior fase de reagrupación infantil y de cambios de ubicación", explica el club de La Palmera.

Camiseta oficial a precio promocional

Además, el Betis ha informado que los socios tendrán la oportunidad durante la renovación de su abono de comprar la primera camiseta oficial Hummel para la 26-27 personalizada a un precio promocional de 70 euros, matizando que "no se admiten cambios ni devoluciones".