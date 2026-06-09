Ali Maamar, un lateral polivalente bajo el radar para un Betis que reforzará ambos perfiles

Internacional marroquí de nuevo cuño a pie cambiado y bruselense de cuna, es diestro, pero se desempeña con soltura por la izquierda, amén de haber probado como extremo y hasta de mediocentro, pues se trata de un jugador joven, aplicado y con muchas virtudes defensivas y ofensivas

Se llama Ali Maamar, tiene 21 años y ha sido una de las sensaciones del Anderlecht, cuarto en la Jupiler Pro League. Bruselense de cuna y miembro de la Academia blanquivioleta desde 2019 (cuando era cadete), se formó de más pequeño en Lierse y Mechelen. Hijo de la prolífica inmigración marroquí en la zona del Benelux, jugó un partido con la sub 17 de Bélgica, pero fue captado enseguida por la FRMF e hizo carrera en la sub 20 y la sub 23, debutando con la absoluta la semana pasada con ocasión del amistoso pre Mundial contra Madagascar. Se quedó en el banquillo contra Noruega, pero Mohamed Ouahbi le ha echado el ojo e incluido en la prelista, por lo que podría tirar de él si hay otra lesión.

Su estreno con los mayores fue en la posición de lateral zurdo, aunque es diestro, como Noussair Mazraoui. No fue algo coyuntural, pues, tanto en las inferiores de los 'Leones del Atlas' como en la cantera de 'Les Mauves et Blanc' ha alternado ambos perfiles con fluidez. Agresivo en la marca y muy disciplinado en defensa, sube la banda con soltura, como demuestra el hecho de que haya actuado coyunturalmente como extremo y hasta mediocentro. En el curso recién concluido ha disputado 32 encuentros oficiales y casi 2.000 minutos, en los que repartió tres asistencias.

Los técnicos verdiblancos, con el nombre de Maamar sobre la mesa

Aunque no se ha producido por ahora ningún movimiento ni consulta con vistas a su posible incorporación, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que los técnicos del Real Betis siguen desde hace tiempo a Ali Maamar, del que también han recibido informes positivos de Ez Abde y Sofyan Amrabat, compañeros suyos en la concentración que está llevando a cabo Marruecos en Nueva Jersey y antes en Rabat para preparar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca este jueves. Futbolista con muchas virtudes y gran predisposición, se trata de un chico educado, formal y que hace grupo, factores muy importantes también a la hora de acometer un fichaje.

En La Cartuja buscan, como poco, un lateral zurdo que cubra la marcha por fin de contrato de Ricardo Rodríguez, aunque no se descarta una doble inversión en ese costado ante el bajo rendimiento, en parte por las lesiones, de Junior Firpo. En la derecha seguirá Héctor Bellerín y se estudia una posible cesión para Ángel Ortiz, al tiempo que Aitor Ruibal pasará a desempeñar preferentemente funciones de atacante, bien por fuera o como referencia, sopena de que alguna vez deba retornar a los laterales en caso de necesidad. Por eso, un hombre polivalente como Maamar permitiría matar dos pájaros deportivos de un tiro.

La doble razón por la que no ocuparía plaza extracomunitaria

Aunque parezca de Perogrullo, el hipotético fichaje de Ali Maamar no comprometería ninguno de los tres cupos extracomunitarios del Real Betis, ahora mismo ocupados por los brasileños Natan de Souza (por el que se escuchan ofertas y que tramita ya paralelamente la doble nacionalidad) y Antony Matheus dos Santos, así como por el colombiano Nelson Deossa, en la rampa de salida. Y es que, al nacer en Bruselas y criarse en la capital belga, el carrilero tiene pasaporte de ese país, aparte del marroquí por su ascendencia directa.

Como es bien sabido, aunque no es un país de la Unión Europea, en España se aplica, como ocurría con el ahora renombrado Tratado de Contonú para ciertos países africanos, del Pacífico Sur y del Caribe, el Acuerdo de Asociación con Marruecos, con mucha jurisprudencia que permite que los trabajadores marroquíes legalmente empleados en la UE se beneficien de cláusulas de igualdad de trato en determinadas materias laborales, entre ellas el fútbol, igual que pasa con Rusia o Ucrania.