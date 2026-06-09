El movimiento del Como pone en jaque el fichaje de Kaiki Bruno por el Betis

El brasileño es la opción que más gusta a Manu Fajardo para el lateral izquierdo tras las dificultades encontradas con otros nombres, pero en su caso la competencia también es importante. El equipo que dirige Cesc Fábregas ya ha pasado a la acción y ha presentado una oferta al Cruzeiro

Reforzar el lateral izquierdo, junto a la delantera y un centro del campo donde se esperan salidas, es una de las grandes prioridades del Real Betis de cara a la próxima temporada. Pero no lo está teniendo nada fácil Manu Fajardo para cumplir su objetivo de elevar el nivel en dicha posición. El adiós de Ricardo Rodríguez, que se perfila como titular con Suiza en el Mundial, es un hecho. El internacional helvético acaba contrato y no renovará, existiendo también muchas dudas en torno a Junior Firpo. Por ello, no se descarta una renovación total, en cuyo caso llegaría un lateral experimentado y otro que parta más bien como una joven promesa. Pero, de momento, el director deportivo verdiblanco está viendo cómo la fuerte competencia dificulta sus planes.

Fueron precisamente las complicaciones surgidas por Souffian El Karouani (25), del Utrecht, cuyo interés fue desvelado por ESTADIO Deportivo, y Flávio Nazinho, del Círculo de Brujas, quien estuvo en el radar en los dos últimos mercados, lo que hizo que el punto de mira bético se redirigiese hacia Kaiki Bruno, a día de hoy la opción que más gusta. Pero la puja abierta por el defensor del Cruzeiro tampoco ayuda.

Seguimiento del Real Betis desde hace meses

Ya en el mes de marzo, emisarios verdiblancos viajaron hasta Brasil para seguir en directo al futbolista nacido en Betim, que a sus 23 años ya es internacional absoluto, aunque no ha entrado en la lista de Carlo Ancelotti parea el Mundial, y se presenta como uno de los laterales con mayor proyección de su país. Un lateral de futuro y presente, pues a su edad ya acumula 129 encuentros con el equipo de Belo Horizonte, en los que ha firmado 10 asistencias y dos goles.

Con esas credenciales, además del Real Betis, Kaiki Bruno ha aparecido en el punto de mira del FC Barcelona, lo que podría encarecer demasiado la operación si los azulgranas ser lanzan de veras a por su fichaje. Pero es en Italia donde más insisten. Además del Bolonia, que busca competencia para el ex bético Juan Miranda, el Como lleva tiempo tras sus pasos y ha vuelto a la acción.

El Como tiene prisas tras no poderlo fichar en enero

El conjunto dirigido por Cesc Fábregas, que también ha logrado un billete para la Champions, ya intentó hacerse con el lateral brasileño en la pasada ventana invernal. No pudo convencer entonces a su club, pero en todo este tiempo no se ha olvidado de él y, según informa el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado, este pasado fin de semana ha remitido una nueva oferta al Cruzeiro para tratar de cerrar cuanto antes su incorporación.

El dinero que pide el Cruzeiro por Kaiki Bruno

No se ofrecen detalles sobre la cuantía de dicha propuesta, pero esta redacción viene informando de que la entidad del estado de Minas Gerais pide 15 millones de euros por su pase, uno más del valor de mercado que actualmente le otorga la web especializada Transfermarkt.

Kaiki Bruno, por su parte, está convencido de que ha llegado el momento de dar el salto a Europa. Con ese deseo, en La Cartuja no descartan que el lateral pueda apretar para tratar de rebajar las pretensiones de su club, que al mismo tiempo también necesita vender. Además, una pista de su inminente salida es que la entidad brasileña está ya negociando el fichaje del argentino Gabriel Rojas, de Racing de Avellaneda, que se desempeña en su misma posición.

Más nombres en la agenda del Real Betis

En el Real Betis, en principio, la plan es tratar de abaratar el fichaje ofertando por un porcentaje, para asegurar al Cruzeiro futuras ganancias, e incluir el pago de una serie de bonus por rendimiento. Pero el movimiento del Como supone sin duda una importante competencia, algo que ya han sufrido también los verdiblancos con Jorge Salinas, en la agenda de "equipos tanto nacionales como internacionales del máximo nivel", según indican desde el Racing de Santander, y los mencionados Nazinho y El Karouani, que ya estarían atados por Mónaco y Al-Qadsiah, respectivamente. Por ello, ya han salido a la palestra otros nombres, como el del también brasileño Mauro Júnior, que viene de firmar grandes números con el PSV Eindhoven.