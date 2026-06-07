El Racing advierte al Betis, y al resto de interesados, por Jorge Salinas y Gustavo Puerta: "Tienen que quitárnoslos"

El presidente del club cántabro, Manolo Higuera, deja claro que no negociará por el lateral izquierdo ni por el mediocentro colombiano, ambos del gusto de Manu Fajardo. En su lugar, remite a las cláusulas de rescisión de ambos

No lo está teniendo nada fácil Manu Fajardo para hacerse con el pretendido lateral izquierdo que eleve el nivel en dicha posición en la plantilla del Real Betis. El adiós de Ricardo Rodríguez, que este pasado sábado fue titular con Suiza en el último amistoso previo al Mundial ante Australia (1-1), es un hecho. El internacional helvético acaba contrato y no renovará, existiendo también muchas dudas en torno a Junior Firpo. Por ello, no se descarta una renovación total, en cuyo caso llegaría un lateral experimentado y otro que parta más bien como una joven promesa. Pero, de momento, el director deportivo verdiblanco está pinchando en hueso.

Uno de los nombres subrayados en su agenda es el de Jorge Salinas, al que se le considera poco menos que un clon de Valentín Gómez, puede desempeñarse con destreza tanto en banda como en el eje de la defensa. Pero la subasta que se ha abierto por el internacional sub 19 ha complicado sobremanera su desembarco en La Cartuja, mostrándose además fuerte su club, un Racing de Santander que se siente ganador en la partida y remite a una cláusula de rescisión que ha sido objeto de debate

El debate sobre la cláusula de rescisión de Jorge Salinas

El zaguero cántabro tiene contrato hasta 2029 y hasta hace poco el precio de su libertad era de solo cuatro millones de euros, cantidad que varios clubes han estado dispuestos a abonar. Pero desde que certificó el ascenso, el club montañés defiende que para llevárselo de forma forzosa, sin acuerdo de por medio, hay que poner sobre la mesa cuatro veces más, aunque algunas voces entienden que dicha subida hasta los 16 millones solo sería aplicable si fuese miembro del primer equipo, y Jorge Salinas ha tenido hasta el último día dorsal del filial (32). Además, hasta el 30 de junio, formalmente, su categoría es la Segunda división, y en ese caso se ha apuntado que la cláusula bajaría a la mitad (8).

Pero el presidente del Racing, Manolo Higuera, ha salido al paso de todo ello y, sin desvelar la cuantía exacta, sí ha querido dejar claro que, como mínimo, se sitúa en la citada cantidad. "¿Me vas a hacer decirla? No te la voy a decir. 18 millones, 16. Bueno, en ese entorno está", afirmó en un acto de la Cadena Ser, donde admitió que el futuro del canterano racinguista está en el aire y advirtió de la dura competencia existente, lo que le alejar del Real Betis.

La intención del Racing de Santander: venderlo y quedárselo cedido

"Ha habido interés recientemente, claro. Con Jorge Salinas todavía pueden pasar muchas cosas. Evidentemente, todos los clubes que le quieren son del nivel top europeo", afirmó, sacando de la ecuación, no obstante al Real Madrid. "No, el Madrid no, pero son equipos tanto nacionales como internacionales del máximo nivel y tiene 19 años y pueden pasar muchas cosas, puede pasar desde que estén dispuestos a comprarlo y cederlo. Realmente todavía está demasiado verde la situación", afirmó, dejando entrever que su deseo de que el equipo que se lo lleve pueda dejarlo a préstamo una campaña en El Sardinero.

La larga lista de 'novias' de Jorge Salinas, que lo aleja del Real Betis

Pretendientes, desde luego, no le faltan, después de firmar siete asistencias en 33 partidos. En LaLiga, el FC Barcelona podría aceptar esa 'condición' de comprarlo para cederlo, está también atento el Atlético de Madrid. Pero, además, ha despertado la atención en todas las grandes ligas europeas: el PSG en Francia, el Bolonia en Italia, Bayer Leverkusen y el Eintracht de Frankfurt en Alemania, y los tres grandes de Portugal, Oporto, Benfica y Sporting.

Gustavo Puerta, también con muchos pretendientes

Mientras tanto, Herrera insiste: no negociará por Jorge Salinas ni por el joven mediocentro colombiano Gustavo Puerta, también vinculado al Real Betis y seguido por Villarreal, Oporto, Lazio y Bolonia. Quien los quiera, tendrá que pasar por caja. "Lo que sí tengo claro es que nosotros no queremos vender a Jorge Salinas, no queremos vender a Gustavo Puerta y para que nos los compren, más que comprarlo, tiene que ser quitárnoslo, es decir, ejercitar las cláusulas de rescisión porque nosotros no estamos buscando el dinero. Nosotros lo que queremos es tener a los nuestros un año más", recalcó.

En su caso, el centrocampista cafetero, de 22 años, tiene fijado igualmente un precio de salida de 16 millones, tras pagar el pasado verano 3,5 por el 50% de su pase al Bayer Leverkusen. Su gran hacer en Segunda división (33 encuentros y tres goles) incluso le ha llevado al Mundial con su selección. Y ahora, como es lógico, el Racing buscará sacar la máxima tajada posible.