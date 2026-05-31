El Barcelona, rival o aliado del Betis por el lateral izquierdo Jorge Salinas

Jorge Mendes, nuevo agente del santanderino, quiere 'colocar' al también central zurdo en el Camp Nou, bien de forma permanente o para salir cedido, aunque el ascenso a Primera del Racing lo convierte en un destino ideal para lo segundo; a los culés les sobrarían Héctor Fort y Torrents

El FC Barcelona, que ya sondeó su fichaje en enero, volverá a la carga por Jorge Salinas, opción 'low cost' para el perfil zurdo de su defensa, en cuyo lateral seguirá Alejandro Balde y se quiere retener a Joao Cancelo, que actúa preferentemente ahí a pierna cambiada al preferir Hansi Flick a Gerard Martín como central. Los tres primeros tienen como agente a Jorge Mendes, que hace y deshace como de costumbre con Deco. El aterrizaje del santanderino solucionaría, como con el ex del Cornellá, dos necesidades, pues alterna el costado con el eje, tanto con el Racing como con la selección española sub 19.

El todavía albinegro hasta 2029, como desveló a finales de diciembre de 2025 ESTADIO Deportivo, sigue muy de cerca al defensor cántabro de 19 años recién cumplidos, tasado en cinco millones de euros ya por la web especializada 'Transfermarkt' y que viene de jugar 34 partidos (con 2.656 minutos en us haber) con el campeón de LaLiga Hypermotion, repartiendo siete asistencias. Con una cláusula de rescisión de cuatro millones que, según el presidente racinguista, habría aumentado con el salto de categoría (hasta unos 10 millones), su fichaje sigue siendo una opción rentable, manteniéndose expectantes en La Cartuja, donde buscarán seguramente dos laterales zurdos.

Jofre Torrents, una debilidad para los técnicos heliopolitanos

La irrupción del Barça en las negociaciones, desvelada por el 'Diario Montañés', no se ve en el Real Betis necesariamente como una mala noticia. Por un lado, podría tratarse de una inversión estratégica para hacerse con un joven y polivalente defensa antes que la competencia, aunque su primer destino sea una cesión para que se foguee en Primera división. Es cierto que, con el Racing de Santander de vuelta a la elite, el camino de regreso a casa sería la vía más natural para Jorge Salinas, aunque ahí se analizarían todos los condicionantes, como la posibilidad de jugar Champions League con los verdiblancos.

Si se quedara en el Barcelona, se abrirían las puertas para el préstamo de dos laterales izquierdos que se habrían quedado, en ese escenario, sin sitio en el primer equipo culé. Uno es Héctor Fort, que vuelve de su cesión al Elche CF, pero el otro es todavía más interesante. Se trata de Jofre Torrents, cuyo seguimiento desde La Cartuja también adelantó este periódico. Ha terminado el de La Selva del Camp, también de 19 años e internacional en esa categoría, jugando esta campaña cuatro partidos con el primer equipo azulgrana entre LaLiga y la Copa del Rey. El filial se le queda ya pequeño, por lo que saldría en busca de minutos. Rápido y desequilibrante, su perfil gusta aquí desde hace tiempo.