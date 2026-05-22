Nazinho, El Karouani, Jorge Salinas... Se olvida de dos que gustaban y recalcula ruta con el tercero

Los petrodólares alejan al portugués, a punto de fichar por el Mónaco, mientras que el marroquí jugará las próximas temporadas en el Al-Qadsiah saudí; el ascenso del Racing complica la opción del santanderino, que, eso sí, acaba de cambiar de agentes y de poner su futuro en manos de Jorge Mendes

Pretende el Real Betis, como ya es sabido, renovar completamente su lateral izquierdo, una de las zonas más flojas de su plantilla. Ni Ricardo Rodríguez, que termina contrato el próximo 30 de junio y se marchará, ni Junior Firpo, con dos temporadas más de contrato, han dado la talla, hasta el punto de que Valentín Gómez ha jugado tantas veces en banda como de central (19), además de otras dos de pivote defensivo. Si la partida presupuestaria alcanza, la hoja de ruta pasa por la marcha del hispano-dominicano y la llegada de dos recambios ahí, en principio uno más curtido y una promesa, aunque, de momento, tres de los que más gustan se han complicado.

Nazinho, a precio de saldo, pero hacia la Ligue 1

Flávio dos Nazinho, que estuvo cerrado en unos 5-6 millones de euros en las dos últimas ventanas a la espera de que terminara saliendo el internacional suizo, se marchará por un montante similar pero con mejor salario al Mónaco, que llegó a un acuerdo completo hace días con el luso hasta 2031 y ha hecho lo propio con el Círculo de Brujas. Autor de tres goles y ocho asistencias en 32 partidos oficiales este curso en tierras belgas, el internacional portugués en todas las categorías inferiores ha llamado la atención de clubes poderosos, hartándose de esperar a un Real Betis que llega tarde para reflotar la operación, como era su intención.

El Karouani, una máquina de dar asistencias rumbo al Golfo Pérsico

Souffian El Karouani, recomendado por su compatriota Sofyan Amrabat como adelantó ESTADIO Deportivo, también se ha dejado seducir por los petrodólares. Y es que, si a Nazinho le ha convencido el poderío económico del propietario de los monegascos, el oligarca ruso Dmitri Rybolóvlev, el internacional marroquí, oriundo de Países Bajos y formado en el Utrecht como el pivote cedido por el Fenerbahçe, será en las próximas horas jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudí, que pagará a los neerlandeses unos 23 millones de euros, pues su valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', no bajaba de 15 millones, gracias a cuatro tantos y 18 asistencias en 49 choques.

Jorge Salinas: joven, pero sobradamente preparado

Otro de los laterales zurdos que gustan en La Cartuja, como también desveló este periódico, es Jorge Salinas, jovencísimo canterano del Racing de Santander que se ha asentado este ejercicio en Segunda división, con siete pases de gol en 32 encuentros, en los que ha alternado la banda con el eje de la zaga, igual que en la selección española sub 19. Su baja cláusula de rescisión (cuatro millones de euros), dado que no ha renovado su contrato hasta 2029, ha atraído a muchos equipos. El ascenso a Primera podría ser un hándicap, pero en tierras cántabras ya se empiezan a hacer a la idea de que se marchará.

Tanto es así que, según Ángel García en 'Cazurreando.com', le ha echado el ojo a su tocayo José Salinas, que no tendría demasiados problemas en abandonar el RCD Espanyol, donde ha estado a la sombra de un Carlos Romero que se ha salido y, por eso, volverá definitivamente al Villarreal CF. El ex del Elche CF podría ser el recambio del canterano blanquinegro, que acaba de cambiar de agentes y de ponerse en manos del famoso intermediario Jorge Mendes para ser 'movido' no ya sólo en el panorama nacional, sino también el internacional. Por otro lado, con la Champions League como futuro escenario, hay que decidir dónde se fija el listón de los refuerzos.