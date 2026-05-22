La convocatoria del Betis para recibir al Levante: cinco bajas y sin refuerzos del filial

Manuel Pellegrini ha citado a los 21 futbolistas de la primera plantilla que tiene disponibles y no ha completado la relación con canteranos, dado que el Betis Deportivo se juega la salvación este mismo sábado ante el Cartagena en Primera RFEF

El Real Betis cerrará LaLiga este sábado ante el Levante en un duelo intrascendente para su situación clasificatoria. Con los deberes hechos con dos jornadas de antelación, el único aliciente del conjunto verdiblanco en el duelo que dará comienzo en La Cartuja a las 21:00 horas será poner el broche de oro a una temporada histórica. Una nueva oportunidad para que equipo y afición celebren el regreso a la Champions 21 años después, aunque enfrente estará un rival que sí se juega mucho, pues el conjunto granota aún busca amarrar una permanencia que puede sellar con un empate. En caso de derrota, por contra, tendrá que mirar a lo que hagan sus rivales directos.

Amrabat y Sergi Altimira no llegan a tiempo

Para dicho encuentro, Manuel Pellegrini confirmó en rueda de prensa las bajas de Sofyan Amrabat y Sergi Altimira, aquejado aún del golpe en el tobillo que sufrió frente al Elche. Ambos no han podido trabajar junto el resto del grupo en las dos últimas sesiones y se han caído finalmente de la lista, aunque el ex del Getafe ya fue baja también ante el FC Barcelona. Además, se da la circunstancia de que tanto el mediocentro marroquí como el catalán podrían decir adiós este verano, por lo que su posible despedida no tendrá lugar sobre el terreno de juego.

Bartra, Ángel Ortiz y Aitor Ruibal, lesionados

Así, son en total cinco las ausencias por lesión en la convocatoria del preparador chileno, que desde hace algunas jornadas no puede contar con Marc Bartra, con una rotura de la fascia plantar; y Ángel Ortiz, con una lesión en el bíceps femoral izquierda. A ellos se sumó también Aitor Ruibal, que tras cumplir sanción ante el Elche, y una vez sellado el objetivo, aprovechó para pasar por el quirófano.

El polivalente futbolista catalán, que ya fue baja en el Camp Nou, llevaba meses jugando con molestias en el menisco externo de su rodilla derecha y optó por adelantar la operación que tenía prevista para este verano, agilizando plazos y confiando en estar listo para la pretemporada.

Vuelven Diego Llorente y Cucho Hernández

Sí recupera Pellegrini, por contra, a Diego Llorente y Cucho Hernández, después de que ambos no pudiesen ser de la partida ante el conjunto azulgrana por acumulación de amonestaciones.

Se cae Cablo Busto y Pablo García sigue con el Betis Deportivo

Esta vez, sin embargo, el entrenador verdiblanco no ha tirado del filial para completar su lista, pues el Betis Deportivo afrontará este sábado una auténtica 'final' por la salvación en Primera RFEF ante el Cartagena (a las 18:30 horas en el Estadio Cartagonova). Así, esta vez no ha reclutado al lateral diestro Pablo Busto, que sí viajó el pasado fin de semana a la Ciudad Condal, y Dani Fragoso seguirá contando además con un refuerzo de lujo como Pablo García. El filial necesita vencer y esperar que se den los resultados favorables de sus rivales directos.

La lista completa del Real Betis para recibir al Levante

Así, la convocatoria completa para el choque de mañana sábado ante el levante está compuesta por solo 21 jugadores, los disponibles de la primera plantilla. La relación de citados la forman los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Lo Celso, Nelson Deossa e Isco Alarcón; y los atacantes Antony, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.