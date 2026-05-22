El temor de Pellegrini en la planificación del Betis en Champions: "Siempre hay ventas que a lo mejor no se esperan"

El técnico del Real Betis confía en confeccionar una plantilla "competitiva y equilibrada" para hacer "un buen papel" en la máxima competición europea y responder a la "exigencia" tanto del propio torneo como del club y la afición verdiblancas

El Real Betis cerrará la temporada ante el Levante sin nada en juego. El duelo que tendrá lugar este sábado en La Cartuja, a las 21:00 horas, no tiene repercusión alguna para los verdiblancos a nivel clasificatorio. Pero Manuel Pellegrini quiere que los suyos den la cara hasta el último día. Además, puede ser uno de los jueces de la permanencia, la cual garantizaría su rival con un solo punto.

"Tenemos mucha alegría de tener ya los deberes hechos, con dos fechas de anticipación, y además lo hicimos aquí en nuestro campo, con nuestra gente. Pero todavía nos queda el último partido de local. Sería muy bonito disfrutarlo también con todos los hinchas del Betis, ganando ese partido y terminando la temporada con un triunfo y con los deberes ya totalmente hechos. Siempre hemos tenida la ilusión de jugar la Champions, pero también éramos realistas, que no era fácil lograrlo, y por suerte el plantel lo ha conseguido", señaló a modo de balance en la rueda de prensa previa al choque frente a los granotas.

Con la "ilusión" de estar "lo más arriba posible" en la Champions

El foco, por tanto, se pone ya en ese soñado regreso a la máxima competición continental 21 años después, lo que además supondrá una importante inyección económica. Pero en el seno del club heliopolitano no harán locuras por ello, como confirmó su entrenador. "Ya dije que es una competición especial, muy exigente, donde entra mucho dinero, pero también la competitividad es muy grande. Siempre hay que entrar con la ilusión de llegar lo más arriba posible y se hará un plan para ir a la Champions con un plantel equilibrado, pero también con un plantel competitivo", avanzó.

En marcha la planificación de la 26/27

En este sentido, el 'Ingeniero' no quiso desvelar cuáles serán las prioridades al acudir al mercado, aunque ya se conoce que uno de los grandes objetivos de Manu Fajardo es reforzar la delantera, además del lateral izquierdo o el centro del campo, donde se esperan salidas. Pero, además, Pellegrini teme que puedan producirse traspasos de jugadores importantes en sus planes, como es el caso de Abde o Natan, sin llegar a referirse a ellos de manera explícita.

"Primero vamos a estudiar cuál es el plantel que va a quedar. Siempre hay ventas que a lo mejor no se esperan, así que es difícil dar opiniones en este momento de lo que se necesita, hay salidas y entradas. Vamos a intentar hacer un plantel competitivo. Por suerte he tenido también la posibilidad de estar en varias Champions anteriores. Sabemos lo que se necesita para poder hacer un buen papel, porque creo que independiente de que sea una competición muy exigente, de clubes muy grandes, la ilusión y la exigencia dentro del club y de la gente es siempre exactamente la misma. Yo creo que tenemos que saber responder a esa exigencia", destacó.

Pellegrini responde a quienes piensan que la Champions ha estado barata

Por otro lado, además, el técnico verdiblanco respondió a quienes consideran que la quinta plaza que les ha otorgado el billete para la Champions ha estado muy barata en comparación con lo cara que ha estado la permanencia. "Yo las opiniones las respeto de todo el mundo, cada uno tiene el derecho de dar su opinión. Hay opiniones que están basadas en hechos concretos, en estadísticas, entonces cada uno tendrá su visión distinta. Yo creo que fue una Liga muy pareja aquí en España, por eso hay seis o siete equipos comprometidos hasta el final, y con una cantidad de puntos bastante alta, así que quiere decir que el nivel de los equipos subió, no bajó, porque anteriormente con 40 puntos se estaba salvado, y ahora están con 42 en riesgo de descender. Por otro lado, creo que, si bien Barcelona hizo un gran puntaje, no es la única vez que han hecho Barcelona o Real Madrid puntajes altísimos, así que está dentro de los parámetros que ellos manejan. Así que, a mí al revés, me parece una Liga muy disputada, una Liga muy pareja, donde sacar cada punto era difícil", sentenció.

Su posible récord de puntos como local

En su caso, además, Pellegrini tiene en la mano la posibilidad de firmar su mejor temporada como local con 36 puntos, algo que también le motiva de cara a la visita del Levante. "Sería muy importante, porque está nuestro público aquí. Por supuesto que jugando en casa creo que las victorias se valorizan y se disfrutan el doble, así que mañana ojalá ganemos, a pesar de que tenemos la temporada prácticamente terminada. Nos queda este último paso que lo tenemos que dar adelante", zanjó.