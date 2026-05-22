El consejo de Pellegrini a Antony, el deseo con Adrián y las bajas confirmadas ante el Levante

El técnico verdiblanco repasó la actualidad verdiblanca antes del último encuentro de la temporada, haciendo alusión a nombres propios como el del brasileño, triste por no acudir al Mundial, o el veterano guardameta, que no seguirá la próxima temporada

La temporada acaba para el Real Betis este sábado, cuando recibirá al Levante en La Cartuja, a las 21:00 horas, sin nada en juego. Para los granotas sí, pues pueden sellar con un empate una permanencia que parecía una quimera hace unos meses. Pero en el conjunto verdiblanco ya hicieron los deberes con dos jornadas de antelación y ya todos piensan en el regreso a la Champions 21 años después.

Amrabat y Sergi Altimira, descartados

Pese a ello, Manuel Pellegrini trató de mantener la atención en el choque de mañana frente al cuadro valenciano en la rueda de prensa previa al mismo, confirmando que Amrabat y Sergio Altimira "no están citados". Ambos se han ejercitado al margen del grupo en las dos últimas sesiones de trabajo, por lo que se suman a las consabidas bajas de los también Lesionados Marca Bartra, Ángel Ortiz y Aitor Ruibal.

Las ausencias del marroquí y el catalán en el centro del campo reducen las alternativas del 'Ingeniero' en esa parcela, lo que podría llevar a Isco Alarcón al once después de varios encuentros saliendo desde el banquillo. Además, Fornals ha expresado su deseo de jugar junto al malagueño de inicio. Pero el técnico chileno no quiso confirmar esa posibilidad: "Veremos el once, pero lo definiremos mañana".

Espera "una gran despedida" para Adrián San Miguel

De este modo, tampoco quiso garantizar la presencia bajo palos de Adrián San Miguel, que acaba contrato y no continuará en la plantilla. En cualquier caso, Pellegrini espera un homenaje a la altura del meta de Su Eminencia, que regresó al club verdiblanco hace dos veranos, después de 11 años en la Premier league, entre el West Ham y el Liverpool.

"Ha sido un aporte muy importante para nosotros. Con su experiencia, ejerció muy bien su rol, tanto de portero cuando le tocó como en el vestuario. Desgraciadamente, habíamos hecho una muy buena Copa del Rey con él en portería, lo había hecho también la temporada anterior, pero ese último partido no fue un buen partido del equipo, estamos todos involucrados, no solamente él", apuntó en referencia a la dura eliminación sufrida en dicho torneo ante el Atlético de Madrid.

A sus 39 años, todo apunta a que Adrián colgará los guantes y podría pasar a formar parte del cuerpo técnico del chileno, quien instó a que sea el propio cancerbero quien aclare sus planes de futuro. "Conversando con el club, decidió terminar su carrera y mañana creo que se merece un gran recibimiento de parte del hinchada y una gran despedida del club. Habría que preguntarle a él si se retira, yo digo que ha cumplido plenamente con lo que esperábamos en su segunda etapa en el Betis", explicó.

La ausencia de Antony en el Mundial

Por otro lado, el técnico verdiblanco también se refirió a la situación de Antony, que ha descartado por ahora pasar por el quirófano para corregir sus problemas de pubalgia tras acabar la temporada bastante bien. Pese a ello, no ha sido incluido por su selección en la lista definitiva para el Mundial, pero el 'Ingeniero' le ha animado a seguir trabajando en una charla mantenida con él.

"Lo lamento mucho por Antony. Sin lugar a dudas tenía mucha ilusión y ha hecho una buena campaña. Pero por otro lado, está al respeto a un técnico como Carlo Ancelotti, que es el de encargado de ver a todos los jugadores y saber cuáles son los que mejor cree que pueden disputar un Mundial. Brasil es un país también bastante especial, con muchísimos jugadores en todos los puestos. Así que he hablado con Anthony para decirle que hay que seguir trabajando y estar con ilusión porque además siempre puede haber cambios hasta última hora. Mañana es un buen día también para demostrar su nivel. Y en segundo lugar, empezar a trabajar desde la vuelta de vacaciones para ir al próximo Mundial con un país tan difícil como es Brasil", destacó.

Espera a un Levante que "se va a jugar la vida en cada balón"

Por otro lado, Pellegrini también se refirió al Levante y dejó claro que su equipo buscará los tres puntos pese a lo mucho que se juegan los granotas. "Sin lugar a duda que no va a ser nada fácil. Cualquier rival que esté jugándose la permanencia en el último partido va a ser un rival difícil. Pero van a haber cuatro o cinco partidos exactamente iguales, por eso digo que nosotros tenemos que entrar con la intención y con la capacidad de sumar los tres puntos aquí en casa y después la suma de lo que le pueda dar a Levante y a los otros equipos ya es problema de cada uno. Pero vamos a encontrar un rival complicado que se va a jugar la vida en cada balón", sentenció.