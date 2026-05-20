Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 11 etapa | Enric Mas recupera la ilusión y Vingegaard no avanza
El líder del Movistar Team sólo gana dos posiciones tras su exhibición de la etapa 11, pero se carga de confianza para lo más duro del Giro 2026
Espectacular etapa la que ha deparado el Giro de Italia entre Porcari y Chiavari, de 195 km, que ha tenido como gran protagonista a Enric Mas, pese a que la victoria final ha sido para el ecuatoriano Jhonatan Narváez.
El ciclista español se aventuró a 101 kilómetros del final y acarició la victoria, descolgó a los pocos que habían aguantado las últimas dificultades y trató por todos los medios de descolgar a Narváez en el tramo final. No lo logró y se tuvo que conformar con la tercera plaza.
Tras su fiasco en el primer tramo del Giro y en la contrarreloj, Enric Mas estaba a más de 15 minutos del liderato, de ahí que le dejaran ir. El pelotón, con Jonas Vingegaard y Afonso Eulalio, llegó a 3:28 del dúo cabecero, por lo que la general no sufre cambios en las primeras posiciones.
Si gana una plaza Chris Harper, que entra en el Top-10 a costa de Beloki, el mejor español en la general. Enric Mas sube dos posiciones y Juanpe López se sitúan 30º.
Clasificación de la etapa 11 del Giro de Italia 2026
1. Narvaez Jhonatan (UAE Team Emirates-XRG) 04:33:43
2. Mas Enric (Movistar Team) m.t.
3. Ulissi Diego (XDS Astana Team) + 11
4. Harper Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling) + 11
5. Vlasov Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 11
6. Scaroni Christian (XDS Astana Team) + 01:13
7. Crescioli Ludovico (Team Polti VisitMalta) + 01:15
8. Gualdi Simone (Lotto-Intermarché) + 02:17
9. Barguil Warren (Team Picnic PostNL) + 02:19
10. Raccagni Noviero Andrea (Soudal Quick-Step) + 02:19
11. Bais Mattia (Team Polti VisitMalta) + 03:16
12. Poels Wout (Unibet Rose Rockets) + 03:24
13. Zukowsky Nickolas (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 03:24
14. Garofoli Gianmarco (Soudal Quick-Step) + 03:24
15. Caruso Damiano (Bahrain Victorious) + 03:2
Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 11
1. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) 44:17:41
2. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 27
3. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:57
4. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 02:24
5. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 02:48
6. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:06
7. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 03:28
8. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 03:34
9. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:36
10. Harper, Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 04:09
11. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 04:16
12. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 04:45
13. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 04:48
14. Piganzoli, Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 05:27
15. Bernal, Egan (Netcompany INEOS Cycling Team) + 05:39
16. Caruso, Damiano (Bahrain Victorious) + 06:11
17. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 06:37
18. Hirt, Jan (NSN Cycling Team) + 07:47
19. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 08:53
20. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 09:08
21. López, Martin (XDS Astana Team) + 09:43
22. Kulset, Johannes (Uno-X Mobility) + 10:00
23. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 10:18
24. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 10:44
25. Van Eetvelt, Lennert (Lotto-Intermarché) + 11:22
26. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 11:45
27. Mas, Enric (Movistar Team) + 12:00
28. Crescioli, Ludovico (Team Polti VisitMalta) + 19:13
29. Poels, Wout (Unibet Rose Rockets) + 19:48
30. López, Juanpe (Movistar Team) + 20:09