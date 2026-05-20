Enric Mas se desata en el Giro a 100 km de meta y Narváez le deja con la miel en los labios

El ciclista de Movistar Team realiza una exhibición en la undécima etapa del Giro 2026, aunque ve cómo el ecuatoriano le quita la victoria en el sprint final

Enric Mas vuelve a ilusionar. El ciclista del Movistar Team fue el gran protagonista de la undécima etapa del Giro de Italia 2026, con un ataque a 100 kilómetros de meta que le permitió, tras nuevas intentonas, llegar al final con el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien hizo valer su mejor final para dejar al español con la miel en los labios y apuntarse su tercera etapa en este Giro.

El ciclista suramericano cerró con victoria una dura etapa entre Porcari y Chiavari, de 195 km, que se desarrolló a una gran velocidad habida cuenta de las dificultades que tenía que afrontar y en la que los dos ciclistas se mostraron más fuertes del grupo que logró consolidar la escapada buena de la jornada.

La ventaja para ciclistas como Enric Mas que eran favoritos al inicio del Giro, pero que estaban a 15 minutos y medio de la cabeza, es que los dejan ir y no los vigilan de cerca en las escapadas. Y son más peligrosos que nunca para la lucha de las victorias parciales.

Fue el caso de un Enric Mas al que permitieron meterse en la escapada y que acabó sacándole tres minutos y medio a un pelotón en el que estaban los mejores. Allí se encontraba Jonas Vingegaard, el gran favorito. Y también Afonso Eulalio, que un día más conserva la 'maglia rosa' de líder con los 27 segundos de ventaja que saca antes de afrontar la parte más dura del Giro de Italia.

Enric Mas saltó junto a Lennert van Eetvelt a 101 km para el final para intentar conectar con un grupo de escapados que en esos momentos estaban por delante. Poco después, Narváez haría lo propio y conectaría con ese grupo al que ya había llegado el español.

Enric Mas deja atrás a todos, menos a Narváez

La dureza final propició los ataques, en especial de Warren Barguil o Diego Ulissi, lo que redujo el grupo, que finalmente se quedó en cinco corredores: Enric Mas, Aleksandr Vlasov, Chris Harper, Diego Ulissi y Jhonatan Narváez

A partir de ahí llegó la verdadera exhibición de Enric Mas, que lo intentó una y otra vez y fue dejando atrás rivales. El único que le aguantó al final fue Narváez, al que intentó dejar, sabedor de que tenía mejor final. No lo logró y como se temía, el ecuatoriano se llevó el sprint.

Pese a ello, Enric Mas se carga de optimismo para lo que queda de Giro y se demuestra que puede pelear con los mejores. De momento, sólo recupera tres minutos y medio, pero ahora llega lo duro, donde tendrá lugar la criba y se definirán las primeras posiciones del Giro de Italia 2026.

Clasificación de la etapa 11 del Giro de Italia 2026

1. Narvaez Jhonatan (UAE Team Emirates-XRG) 04:33:43

2. Mas Enric (Movistar Team) m.t.

3. Ulissi Diego (XDS Astana Team) + 11

4. Harper Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling) + 11

5. Vlasov Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 11

6. Scaroni Christian (XDS Astana Team) + 01:13

7. Crescioli Ludovico (Team Polti VisitMalta) + 01:15

8. Gualdi Simone (Lotto-Intermarché) + 02:17

9. Barguil Warren (Team Picnic PostNL) + 02:19

10. Raccagni Noviero Andrea (Soudal Quick-Step) + 02:19

11. Bais Mattia (Team Polti VisitMalta) + 03:16

12. Poels Wout (Unibet Rose Rockets) + 03:24

13. Zukowsky Nickolas (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 03:24

14. Garofoli Gianmarco (Soudal Quick-Step) + 03:24

15. Caruso Damiano (Bahrain Victorious) + 03:2