Friburgo - Aston Villa, en directo el partido de la final de la Europa League en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto, del encuentro entre los de Julian Schuster y los de Unai Emery, correspondiente a la final de la Europa League y que tendrá lugar en el Besiktas Park

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Friburgo y al Aston Villa , correspondiente a la final de la UEFA Europa League.

El colegiado de la final de la Europa League será el francés François Letexier, que estará acompañado en las bandas de Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. Por otro lado, el cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández Hernández.

Unai Emery, a las puertas de conseguir su quinta Europa League. El técnico del Aston Villa ha logrado hasta la fecha tres con el Sevilla y una con el Villarreal.

Por un lado, el Friburgo viene de dejar atrás al Genk, Celta de Vigo y Braga , por lo que tendrán la oportunidad de ganar la Europa League hoy en el Besiktas Park.

Por otro lado, el Aston Villa de Unai Emery , en su camino hasta llegar a la final de la Europa League, eliminó al Lille, Bolonia y Nottingham Forest.

Unai Emery: "No soy el rey de la Europa League, ya no estoy en el Sevilla"

Estas fueron las palabras de Unai Emery en la rueda de prensa previa a la final: "No soy el rey de esta competición. Ya no estoy en el Sevilla FC, ahora estoy en el Aston Villa , este es un nuevo capítulo y lo que conseguí es pasado. Lo que hicimos, con Sevilla o Villarreal, está en el pasado. No voy a ganar con ello la final de este miércoles"

El vestuario del Friburgo, listo para recibir a sus jugadores . En unos minutos conoceremos el once de Julian Schuster...

La formación que da la UEFA sobre el once del Aston Villa, con Lindelof en el doble pivote junto con Tielemans

Los resultados en las semifinales de la Europa League . Parte del camino de Friburgo y Aston Villa para llegar a la gran final.

Friburgo y Aston Villa se citan hoy lunes en el Beskitas Park, en el encuentro correspondiente a la final de la Europa League. Los de Julian Schuster y Unai Emery han llegado a la gran cita tras un largo recorrido eliminando a rivales de alto nivel. Por ello, pese a las bajas en ambos equipos, alemanes e ingleses llegan con el objetivo de volver de Turquía con la copa bajo el brazo.

Además, el colegiado de la final de la Europa League será el francés François Letexier, que estará acompañado en las bandas de Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. Por otro lado, el cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández Hernández.

Así llega el Friburgo a la final de la Europa League

El Friburgo ha alcanzado la final de la Europa League tras haber dejado atrás al Genk, por un lado, en octavos de final. Los de Julian Schuster se impusieron por un contundente 5-2 en el global de la eliminatoria, tras remontar el 1-0 de la ida. Tras ello, se midieron al Celta de Vigo en cuartos de final. En la ida superaron con creces al equipo de Claudio Giráldez, con un 3-0, que sentenciaron en la vuelta con un 1-3 en Balaídos.

Por último, el Friburgo se tuvo que enfrentar al Braga en las semifinales de Europa League. En la ida cayeron derrotados por 2-1 frente al conjunto portugués, que venía por su parte de eliminar al Real Betis en la anterior ronda. Por otro lado, el conjunto de Julian Schuster remontó en la vuelta en su estadio, en el Europa-Park Station para certificar el pase a la final de la competición europea, dónde se verán las caras con el Aston Villa.

El entrenador del Friburgo elogia a Unai Emery en la final de la Europa League

Por su parte, Julian Schuster habló en rueda de prensa, en la previa de la final de la Europa League, destacando la figura de Unai Emery: "Por lo que he oído y por lo que puedo juzgar desde la distancia, es un entrenador que no deja nada al azar. Estoy convencido de que habrá estudiado al Friburgo, que nos conoce al detalle y que habrá preparado intensamente la final".

En este sentido, el entrenador del Friburgo, que alineará a su mejor once ante el Aston Villa, apuntó que "para nosotros es un aliciente para dejarlo todo en el campo. Nos dan energía y lo daremos todo por ellos. Si habló con mi yo de cuando era más joven, sé que también hubiera intentado conseguir una entrada".

Así llega el Aston Villa a la final de la Europa League

Por su parte, el Aston Villa comenzó eliminando al Lille en octavos de final de la Europa League. Un 3-0 en el global supuso el pase a cuartos de los de Unai Emery. Allí, los ingleses se toparon con el Bolonia, con el que fueron más contundentes y la eliminatoria finalizó con un 7-1 en el global. Las dos grandes actuaciones de Ollie Watkins, con tres goles, determinaron la balanza para pedir paso en semifinales de la competición europea.

El Aston Villa se encontró al Nottingham Forest en semifinales de la Europa League. El conjunto de Unai Emery, que habló en rueda de prensa en la previa de la final, cayó derrotado en la ida en el City Ground pero remontaron con un 4-0, ante su afición en Villa Park. El extécnico del Sevilla aprovechó el gran momento de forma de jugadores como John McGinn o Emiliano Buenadia para certificar el pase a la final.

Unai Emery: "Si jugamos a nuestro mejor nivel, estaremos cerca de la victoria"

Unai Emery se mostró optimista ante los medios de comunicación. El entrenador del Aston Villa está a las puertas de lograr su quinta final de Europa League, tras las tres logradas con el Sevilla y una con el Villarreal: "Hemos estado en semifinales, cuartos de final y ahora en la final. Tenemos experiencia y hemos estado trabajando para llegar hasta aquí. Este es un nuevo capítulo, un nuevo desafío. Tenemos confianza, pero respetamos a nuestros rivales".

Además, Unai Emery añadió que "la mentalidad para cada partido debe estar centrada en el presente, en la tarea que tenemos por delante. Ganar en el fútbol es muy difícil. Estoy contento con todo lo que estamos haciendo, pero no doy nada por sentado. Hay que respetar a los rivales y mostrar siempre la mentalidad adecuada. Si jugamos a nuestro mejor nivel, estaremos cerca de la victoria; si no, no lo estaremos".