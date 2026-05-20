Unai Emery: "No soy el rey de la Europa League, ya no estoy en el Sevilla"

El técnico vasco juega este miércoles su sexta final de la segunda mejor competición a nivel continental, trofeo que ha levantado en cuatro ocasiones: tres veces seguidas con el Sevilla FC y una con el Villarreal CF; éxitos que aparca al considerar que no le ayudarán a que su Aston Villa derrote al SC Friburgo en Estambul

A partir de las 21:00 horas de este miércoles, día 20 de mayo, se celebra la final de la UEFA Europa League que enfrentará en Estambul (Turquía) al SC Friburgo alemán con el Aston Villa FC inglés que dirige el español Unai Emery. Será la sexta ocasión en la que el entrenador de Hondarribia luche por levantar este título que ya conquistó en tres ocasiones con el Sevilla FC (2014, 2015 y 2016), del que fue subcampeón con el Arsenal FC (2019) y que volvió a levantar como técnico del Villarreal CF (2021).

Ahora, Emery busca su quinto entorchado y distanciarse aún más de los tres que logró el italiano Giovanni Trapattoni, su más inmediato perseguidor. Todo ello hizo que, en la rueda de prensa previa al duelo entre Friburgo y Aston Villa, fuese preguntado por su condición de 'Rey de la Europa League', corona que el vasco rechazó con humildad: "No soy el rey de esta competición. Ya no estoy en el Sevilla FC, ahora estoy en el Aston Villa, este es un nuevo capítulo y lo que conseguí es pasado. Lo que hicimos, con Sevilla o Villarreal, está en el pasado. No voy a ganar con ello la final de este miércoles".

Emery olvida sus éxitos con Sevilla y Villarreal: "Necesito ganar con el Aston Villa y contra este rival"

"Necesito ganar con los jugadores que tenemos ahora, con este Aston Villa y contra este rival (Friburgo). Es un nuevo camino, un nuevo momento, y ojalá que una nueva era. No quiero hablar mucho del pasado. Lo que hemos hecho este año y cómo hemos jugado demuestran la capacidad que tenemos de estar al más alto nivel", añadió, confiando en las posibilidades del club inglés de ganar el que sería su primer título desde 1996 y el tercer trofeo continental tras la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982.

El Aston Villa afronta la final de la Europa League estando ya clasificado matemáticamente para la próxima edición de la Champions, ya que a falta de una jornada marcha cuarto en la clasificación de la Premier League con 62 puntos, tres más que el Liverpool (59) y sólo por detrás de Manchester United (68), Manchester City (78) y Arsenal FC (82), flamante campeón. El dato resulta bastante meritorio, sobre todo teniendo en cuenta un mal inicio de curso, rozando los puestos de descenso a Championship, que acabó en la salida de Monchi de la dirección deportiva.

"En cualquier temporada te puede pasar esto. Hay bajones y subidas. Empezamos muy mal, pero los jugadores respondieron. Supimos ser maduros en los momentos difíciles". "Ahora hay presión, claro, pero tenemos que entender que la presión es algo positivo, no negativo, y que si hay presión es porque estamos jugando por algo importante. Tenemos aquí muchos jugadores con experiencia y tenemos que saber lo difícil que es estar aquí. Hay que jugar con personalidad, confianza e intensidad", analizó Emery en la previa de esta final de Europa League entre Friburgo - Aston Villa.

Los entrenadores que más veces han ganado la UEFA Europa League

Unai Emery - 4 títulos

Giovanni Trapattoni - 3

Juande Ramos - 2

José Mourinho - 2

Diego P. Simeone - 2

Rafa Benítez - 2

Luis Molowny - 2

Los futbolistas que más veces conquistaron la UEFA Europa League

José A. Reyes - 5 títulos

Jesús Navas - 4

Vicente Iborra - 4

Vitolo Machín - 4

Kévin Gameiro - 4

Beto Bastos - 4

Fernando Reges - 3

Sergio Asenjo - 3

Carlos Bacca - 3

Éver Banega - 3

Diogo Figueiras - 3

Nicolás Pareja - 3

Daniel Carriço - 3

Coke Andújar - 3

Sergio Rico - 3

Sebastián Cristóforo - 3

Andrés Palop - 3

Luigi Sartor - 3

Dino Baggio - 3

Nicola Berti - 3

Giuseppe Bergomi - 3

Ray Clemence - 3

Los clubes que más veces han ganado la UEFA Europa League