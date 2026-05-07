Friburgo - Aston Villa: la gran final de la Europa League celebrada en Estambul

Los equipos de Julian Schuster y Unai Emery se darán cita en el Tüpraş Stadium de Turquía tras eliminar a SC Braga y Nottingham Forest respectivamente en las semifinales

La final de la UEFA Europa League ya tiene a sus dos contendientes. El Friburgo de Julian Schuster y el Aston Villa de Unai Emery se darán cita en el Tüpraş Stadium de Estambul, Turquía, el próximo miércoles 20 de mayo.

Los alemanes superaron al SC Braga con un marcador global de 4-3, mientras que los villanos superaron a sus compatriotas del Nottingham Forest con un abultado 4-1 en el global. Unai Emery tendrá la oportunidad de seguir agrandando su leyenda en la competición.

Friburgo 3-1 Braga (4-3): Los alemanes remontan en casa para acceder a la gran final de Estambul

El Friburgo jugará la final de la Europa League tras remontar su eliminatoria ante el Braga en una noche marcada por la temprana expulsión de Dorgeles.

El partido cambió por completo en el minuto 6, cuando el centrocampista del Braga vio la roja directa por derribar a Beste cuando encaraba el área como último hombre. Con uno menos durante casi todo el encuentro, el conjunto portugués quedó obligado a resistir, pero el Friburgo aprovechó pronto su superioridad. Kubler igualó la eliminatoria en el 19’ con un gol afortunado tras un rebote, y Manzambi completó la remontada antes del descanso con un potente disparo desde la frontal.

En la segunda parte, Hornicek sostuvo al Braga con varias paradas de mérito, pero Kubler volvió a marcar en el 71’ de cabeza tras una falta lateral de Grifo. El conjunto portugués reaccionó con un gol de Pau Víctor en el 79’, pero su empuje final no fue suficiente.

Pese a la clasificación del Friburgo, la plaza extra de Champions para la próxima temporada será para España, gracias a la clasificación del Rayo Vallecano a la final de la Conference League tras vencer al Estrasburgo.

Aston Villa 4-0 Nottingham Forest (4-1): Emery podrá aumentar su leyenda europea con la primera final de los ‘villanos’ en 44 años

El Aston Villa de Unai Emery disputará la final de la Europa League después de imponerse con autoridad al Nottingham Forest en una noche histórica en Villa Park. El conjunto de Birmingham, muy superior de principio a fin, selló su clasificación con una actuación dominante en la que brillaron especialmente Emiliano Buendía y John McGinn.

El equipo del técnico vasco salió con una intensidad arrolladora y encerró al Forest desde los primeros minutos. Tras varios avisos, Buendía desbloqueó el partido con una acción individual brillante por la banda, asistiendo a Watkins para el primer gol. Ya en la segunda parte, el argentino amplió la ventaja desde el punto de penalti después de una clara falta sobre Pau Torres dentro del área.

El Nottingham Forest apenas encontró respuestas y quedó a merced de un Aston Villa que no bajó el ritmo. McGinn, capitán y símbolo del equipo, cerró la goleada con dos tantos en el tramo final, desatando la fiesta en Villa Park.

El Aston Villa jugará su primera final continental en 44 años y se medirá al Friburgo en Estambul, con el título de la Europa League y una plaza en la próxima Champions League en juego.