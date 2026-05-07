Estrasburgo 0-1 Rayo Vallecano: Alemão señala el camino a la final de Leipzig e Íñigo Pérez hace historia rayista

El conjunto de Íñigo Pérez hace historia al clasificar a la final de la Conference League tras un gol de Alemão y un penalti parado por Batalla. El conjunto rayista se medirá en el Leipzig Stadium al Crystal Palace

El Rayo Vallecano es finalista de la Conference League tras un extraordinario encuentro ante el Racing de Estrasburgo. Los de Íñigo Pérez dominaron en todas las fases del encuentro y volvieron a encomendarse a Alemão para el gol. Además, dejaron la portería imbatida tras un penalti parado por Batalla en el descuento.

En la final celebrada en el Leipzig Stadium de Leipzig, Alemania, el conjunto de Vallecas se medirá al Crystal Palace, quien eliminó al Shakhtar Donetsk con un global de 5-2.

El Rayo también domina en Francia

El inicio del partido estuvo marcado por un gran ritmo e intensidad. El Estrasburgo notó la presencia de Barco como principal artífice de su ataque, mientras que el Rayo, al que le costó entrar en calor, fue haciendo posesiones cada vez más para defenderse con balón.

Así, antes de llegar a los diez minutos de partido, el conjunto de Íñigo Pérez tendría la primera ocasión de peligro. Centro desde la banda derecha de De Frutos para que Alemão rematara muy cerca de Pender. Palomita extraordinaria del guardameta para evitar que se abriera la lata.

El Rayo acumula ocasiones

Seguiría el dominio rayista, donde el paso de minutos y el control de la posesión traería varias ocasiones de peligro para el equipo de Íñigo Pérez. Primero Isi, con un disparo desde la frontal asustaría a Penders, que voló para evitar un gol que acabó yéndose cerca de su palo derecho.

Después, gracias a la presión alta del Rayo, Unai López tendría otra oportunidad con un disparo lejano que sí encontró portería, pero que se topaba con una firme mano de Penders. Los españoles se sentían muy cómodo en el partido cuando llegaba la media hora de juego.

Almão repite como goleador

Tras mucho intentarlo, la recompensa llegaría para el Rayo Vallecano. Cerca de finalizar la primera mitad, el equipo de Íñigo Pérez gozaría de un córner que, directamente no provocó nada, pero cuya segunda jugada daba la alegría en Vallecas.

Centraba el rechace el Pacha Espino para que rematara Lejeune muy cerca de Penders. El guardameta del Estrasburgo rechazaba el intento, pero el despeje le llegaba a Almão que, sin oposición, abría la lata a placer.

Tras un minuto de añadido, el árbitro señalaba el camino a vestuarios tras una primera mitad extraordinaria del Rayo, donde la falta de acierto le privó de irse con una ventaja superior.

El 'Euro Rayo' lo quiere todo

La reanudación, aunque pareció en un principio otra cosa por la actitud del Estrasburgo en los primeros minutos, fue un calco de la primera parte. El Rayo seguía con hambre de gol y mordiente, rozando en varias ocasiones ampliar su ventaja.

Una de las grandes ocasiones la tendría De Frutos. Córner desde la derecha, prolongación en el primer palo de Alemão, y el español controlaba solo en el corazón del área. El extremo optó por una volea que, a pesar de su cercanía a la portería de Penders, se marchó alta.

Mejora el Estrasburgo, pero responde el Rayo

Cumplida la hora de partido y fruto de los cambios, el Estrasburgo comenzó a rondar el área rival en busca de un gol que les metiera en la eliminatoria. Sin grandes ocasiones de peligro, si generaban cierto malestar en el Rayo.

Aun así, el equipo de Íñigo Pérez seguiría teniendo las mejores ocasiones, como una de Sergio Camello. Centró el Pacha Espino desde la izquierda buscando a un solitario De Frutos en el segundo palo. Penders, muy atento, cortaba el envío, pero dejaba el rechace para el delantero, teniendo que tirar de reflejos para evitar el segundo tanto rayista.

Batalla no da opciones al Estrasburgo

Sin muchas ocasiones, el partido llegaba a su punto culmen en el descuento. El árbitro añadía 6 minutos que serían de infarto, puesto que en el segundo de ellos el árbitro señalaba penalti por mano de Oscar Valentín.

Batalla, que quería seguir siendo héroe rayista, adivinó las intenciones de Enciso, y no contento con ello, también sacaba el rechace, acabando con cualquier atisbo de esperanza francés.

Sin tiempo para más, ya en el siete de añadido, el árbitro señalaba el final del encuentro y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez hacía historia. Los de Vallecas logran acceder a su primera final europea, la cual se celebrará en Leipzig, y dan a España una plaza extra en la próxima Champions League.

Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donetsk (5-2): 'Las Águilas' pelearán contra el Rayo el título de la Conference League

El Crystal Palace será el rival del Rayo Vallecano tras superar al Shakhtar Donetsk por 2-1 en el Selhurst Park. Los goles de Pedrinho en propia puerta y Sarr fueron suficientes para decantar el marcador. El conjunto ucraniano de Arda Turan plantó cara, llegando a empatar con un gol de Eguinaldo.

De poco sirvió el tanto visitante que ya traía un 1-3 de Ucrania, no pudiéndole competir la eliminatoria a un equipo ingles que, dirigido por Oliver Glasner, se ha ganado el mote de ‘favorito’ para hacerse con el título. El español Yermi Pino estará presente en la final de Leipzig con los ingleses.

Ficha técnica

0 - Estrasburgo: Penders; Doué, Omobamidele, Chillwell (Nanasi, m.46); Moreira, El Mourabet (Amo-Ameyaw, m.67), Doukouré, Ouattara; Barco; Enciso y Godo.

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López (Gumbau, m.84); Isi Palazón (Pedro Díaz, m.78), De Frutos (Balliu, m.78), 'Pacha' Espino (Álvaro García, m.84); y Alemao (Camello, m.65).

Gol: 0-1: M.41 Alemao.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Amonestó a Chilwell (m.25) y Moreira (80), del Estrasburgo; y a Unai López (m.85), Oscar Valentín (86) y Batalla (89), del Rayo.

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia disputado en el estadio de La Meinau de Estrasburgo (Francia).