Los plazos que seguirá el Villarreal para anunciar al sucesor de Marcelino

El elegido es Iñigo Pérez, pero no hay ninguna prisa en hacerlo oficial por una cuestión de 'timing' y cortesía con el Rayo Vallecano; la hoja de ruta contempla esperar, aunque no se dilatará más allá de final de mes

Fernando Roig tiene muy definidos los plazos para anunciar al relevo de Marcelino en el banquillo.Imago

El Villarreal ya tiene decidido quién será el sucesor de Marcelino García Toral en el banquillo, pero no hay ninguna prisa a la hora de hacerlo oficial. Más que una cuestión de dudas, es un asunto de plazos y cortesía.

El club castellonense tiene como premisa respetar los procesos y no interferir en objetivos que todavía están en juego. El nombre que está encima de la mesa y apalabrado tiene todavía mucho en juego con su equipo, por lo que el contexto obliga a esperar.

El elegido (y apalabrado) es Iñigo Pérez

Ese nombre es el de Iñigo Pérez. El técnico del Rayo Vallecano se ha convertido en la opción prioritaria para relevar a Marcelino y ya existe un entendimiento entre las partes, un acuerdo verbal que no se ha hecho público por una razón muy concreta que está directamente ligada al calendario.

El Rayo tiene asumida su marcha

En Vallecas, de hecho, ya asumen que la continuidad de Iñigo Pérez es muy complicada. Lo ha reconocido abiertamente el director deportivo del club, David Cobeño, en una reflexión en los micrófonos de DAZN que deja poco margen a la interpretación. "Nosotros intentaremos convencerle para que se quede aquí con un buen equipo, una buena estructura y un buen proyecto. Somos realistas y sabemos que tendrá mercado y tendrá equipos".

En esa misma línea se ha pronunciado el presidente Raúl Martín Presa, quien asumió en los micrófonos de la Cadena COPE que es muy probable que pierda al entrenador pese al deseo del club de renovar su contrato. "A mi no me ha dicho nada. Yo le he transmitido desde hace meses que nuestra intención es renovarlo. Él me ha dicho que tiene que ver sensaciones y tampoco me ha confirmado nada", explicó.

Pese a todo, desde el Rayo Vallecano siguen insistiendo en que intentarán retenerlo hasta el final, pero saben que la ausencia de respuesta a las negociaciones de su renovación dejan muy poco margen a la duda. "La intención del Rayo es hacer el máximo de los esfuerzos, dentro de sus posibilidades, para que Iñigo Pérez continúe", comentó Cobeño en un intento que, por ahora, sigue sin respuesta concreta.

"El Rayo Vallecano ya le ha indicado que está dispuesto a hacer el mayor de los esfuerzos para que siga, tanto a nivel estructural como no, pero no nos ha contestado y yo más ya no puedo decir", añadió el director deportivo rayista.

El Villarreal no tiene prisa y quiere hacerlo bien

La entidad que preside Fernando Roig quiere hacer las cosas correctamente. Y eso pasa por no alterar el ecosistema de un Rayo que todavía tiene mucho en juego.

De hecho, el equipo vallecano vivirá esta semana uno de los capítulos más importantes de su universo al tener la posibilidad de entrar en la primera final de su historia, la de la Conference League.

Los dos objetivos que obligan a esperar

Sus opciones para hacerlo son muy reales. En la ida de semifinales ganó 1-0 al Vallecas al Racing de Estrasburgo y ahora se jugará la vida en la capital de la región de Alsacia, en Francia.

Además, todavía tienen que certificar la permanencia de forma matemática, aunque esto ya está casi hecho porque tienen una ventaja de 8 puntos sobre el descenso a falta de 12 en juego.

En cualquier caso, hasta que esos dos escenarios no se cierren, no habrá anuncio. Se trata de una cuestión de respeto institucional. Es el peaje de un acuerdo sellado a mitad de temporada que obliga al club amarillo a cuidar sus formas.

La hoja de ruta tiene contempla unos plazos seguros que pasan primero por la despedida con honores de Marcelino, después por el fin de la etapa de Iñigo en Vallecas y, finalmente, por el anuncio del fichaje del nuevo entrenador del Villarreal.

Iñigo no quiere ni oír hablar del tema

El propio protagonista ha sido coherente con el discurso de los clubes, aplazando cualquier decisión hasta el final de temporada. "Me enfadé con uno de mis jugadores que me hizo la broma. No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo. Ni hablar del entrenador ni de un jugador", declaró el pamplonés en rueda de prensa.

"Ojalá consigamos solventar todos los objetivos muy pronto para hablar de esto tranquilamente con el club”, deslizó también, en un mensaje que encaja perfectamente con el 'timing' que manejan todas las partes.

Como máximo habrá que esperar a finales de mes

Así pues, el compás de espera obliga a esperar a que se resuelvan los objetivos deportivos del Rayo Vallecano, aunque como máximo se dilatará hasta finales de este mes -la final de la Conference será el 27 de mayo-, para hacerlo oficial.