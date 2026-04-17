Decisión tomada en La Cerámica: Marcelino ya tiene un relevo designado

Iñigo Pérez adelanta a todos los entrenadores que se valoraban en un principio; el técnico del Rayo Vallecano está haciendo un trabajo formidable y el Villarreal quiere darle el salto a Champions

El futuro del banquillo del Villarreal comienza a perfilarse con cierta claridad a medida que se acerca el final de la temporada. Aunque todavía no hay una decisión definitiva sobre la continuidad de Marcelino García Toral, en la dirección deportiva del club ya han decidido quién debe ser el primer cabeza cartel para tomar el relevo del asturiano en el banquillo. Después de trabajar en distintos escenarios y manejar varios nombres para liderar el proyecto, hay un entrenador que ha ganado peso en las últimas semanas hasta colocarse en una posición privilegiada. El entrenador elegido es Iñigo Pérez.

El actual técnico del Rayo Vallecano ha conseguido destacar gracias a un trabajo muy sólido en Vallecas. Con recursos limitados en comparación con otros equipos de la categoría, ha logrado construir un conjunto competitivo, reconocible y capaz de plantar cara a rivales de mayor presupuesto. Esa capacidad para optimizar el rendimiento de su plantilla ha llamado poderosamente la atención en Villarreal, donde buscan un perfil que combine ambición y crecimiento a partes iguales.

Iñigo Pérez, semifinalista europeo

En este contexto, Iñigo Pérez acaba de clasificar al Rayo para las semifinales de la Conference League y encaja perfectamente en la idea de renovación que se valora en La Cerámica. Su propuesta futbolística responde a los patrones de una nueva generación de entrenadores españoles. Equipos intensos, bien organizados tácticamente y con clara vocación ofensiva. Su estilo se basa en una presión alta y coordinada, con la intención de recuperar el balón en campo rival y reducir los espacios al adversario. A esto suma una notable capacidad para adaptar sus planteamientos según el rival, algo muy valorado en un club que aspira a competir en la máxima competición continental.

La situación contractual del técnico navarro es delicada. Las conversaciones para su renovación con el Rayo Vallecano se han ido posponiendo, en parte porque el entrenador prefiere centrarse en cerrar los objetivos antes de abordar su futuro. Sin embargo, este compás de espera también está condicionado por el interés de otros clubes, entre ellos el Villarreal, que sigue muy de cerca su evolución. El previsible baile de entrenadores mantiene en vilo tanto a Vallecas como a otros clubes pendientes de los movimientos que puedan producirse en los banquillos.

Adelanta a Míchel, Iraola, Valverde y Alguacil

Tras un interés en fase preliminar, el Villarreal ha decidido que Iñigo Pérez debe ser el entrenador que releve a Marcelino en el banquillo, claro que antes deberá confirmarse la salida del técnico de Villaviciosa. El entrenador pamplonés se ha adelantado a otros nombres que también han sido vinculados al club. Técnicos como Míchel Sánchez, Andoni Iraola, Ernesto Valverde o Imanol Alguacil han sido las otras alternativas valoradas por sus trayectorias y estilos diferentes, pero ninguno ha generado, hasta ahora, el mismo consenso interno.

El nombre de Iñigo Pérez no solo aparece en la órbita del Villarreal. También ha sido relacionado con el Athletic Club como posible relevo de Ernesto Valverde en el banco de San Mamés, en una lista en la que comparte protagonismo con su excompañero Andoni Iraola. Sin embargo, en ese caso el principal favorito parece ser Edin Terzić, actualmente sin equipo, lo que podría facilitar el camino del Villarreal si decide apostar definitivamente por el técnico navarro.

Así las cosas, el club castellonense se encuentra en pleno proceso de planificación y análisis, pero todo apunta a que Iñigo Pérez es, a día de hoy, el candidato que más convence para tomar el relevo en el banquillo. Su crecimiento como entrenador, su capacidad para competir en contextos exigentes y su estilo moderno lo convierten en una opción atractiva para liderar una nueva etapa. A falta de que se resuelva la situación de Marcelino, su nombre se consolida como la principal referencia en una carrera que empieza a decantarse claramente a su favor.