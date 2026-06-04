Unax del Cura, el talento del Villarreal blindado por el Mirandés que quiere el Athletic

El club rojiblanco estudia la posibilidad de pagar la cláusula de rescisión de dos millones de euros o incluir jugadores en la operación para traer al delantero nacido en Bilbao tras su llamativa explosión en Segunda División

El nombre de Unax del Cura vuelve a aparecer con fuerza en el mercado de fichajes. El delantero vizcaíno del Mirandés se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados entre los jóvenes talentos del fútbol español y el Athletic Club sigue muy atento a su situación de cara a este verano.

El atacante de Arrigorriaga, nacido en 2005, viene de protagonizar una irrupción meteórica en el fútbol profesional. Apenas necesitó unos meses para dejar huella en Segunda División, donde firmó cinco goles y dos asistencias en doce partidos desde su debut el pasado mes de marzo. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido en San Mamés pese a que su situación contractual ha cambiado en las últimas semanas.

Una renovación que complica la operación

Hasta hace poco, Unax aparecía como una de las oportunidades más interesantes del mercado. Su vinculación estaba cerca de expirar e invitaba a pensar en una posible salida a coste cero como agente libre. Pero el Mirandés reaccionó a tiempo. La entidad burgalesa logró cerrar la renovación de una de sus grandes joyas y blindó al delantero con un nuevo contrato que incluye una cláusula de rescisión cercana a los dos millones de euros.

La cifra, aunque asumible para muchos clubes profesionales, si complica lo suficiente la operación puesto que fortalece la posición negociadora del conjunto rojillo. El equipo burgalés ha perdido la categoría y ha descendido a Primera Federación, pero no quiere desprenderse fácilmente de uno de sus activos más valiosos. A partir de ahora, cualquier equipo interesado deberá negociar o abonar íntegramente la cláusula.

El Athletic estudia diferentes fórmulas

Según distintas informaciones procedentes del entorno bilbaíno, el Athletic mantiene su seguimiento sobre el delantero y estudia diversas vías para intentar incorporarlo. La primera opción sería ejecutar directamente la cláusula de rescisión y cerrar la operación sin intermediarios. La segunda pasaría por incluir futbolistas dentro de la negociación para reducir el desembolso económico.

Entre los nombres que aparecen sobre la mesa figura el de Urko Izeta. El delantero guipuzcoano no ha disfrutado de excesivo protagonismo durante la última temporada y podría convertirse en una pieza útil para facilitar un posible acuerdo entre ambas entidades.

La fórmula permitiría al Athletic reducir el impacto económico de la operación mientras el Mirandés recibiría un jugador con experiencia y recorrido en el fútbol profesional.

Un talento que explotó lejos de Bilbao

La historia de Unax del Cura resulta especialmente llamativa para el Athletic. El atacante nació en Bilbao y comenzó su formación en el Padura, uno de los clubes históricos del fútbol base vizcaíno. Sin embargo, el conjunto rojiblanco no terminó apostando por su incorporación cuando todavía era un niño y fue el Villarreal quien detectó su potencial antes que nadie. El club castellonense se adelantó a la competencia y reclutó al delantero cuando apenas tenía 12 años.

Durante su etapa en la cantera amarilla se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol base nacional. Su capacidad goleadora llamó la atención desde muy pronto y sus actuaciones tanto en el Roda como posteriormente en el Juvenil del Villarreal le permitieron convertirse en internacional con España en categorías inferiores. Aquellas campañas confirmaron que se trataba de uno de los delanteros con más proyección de su generación.

Un mercado que apunta a moverse

Ahora, después de su explosión en el Mirandés, el Athletic vuelve a cruzarse en el camino de un futbolista que ya estuvo en su radar años atrás. La reciente renovación dificulta cualquier movimiento inmediato, pero no ha enfriado el interés rojiblanco. En Ibaigane consideran que Unax del Cura reúne muchas de las condiciones que buscan para reforzar el futuro del ataque del club.

Joven, vizcaíno, internacional en categorías inferiores y con experiencia reciente en el fútbol profesional, el delantero encaja perfectamente dentro de la filosofía deportiva del Athletic. La pelota está ahora en el tejado del Mirandés, que ha conseguido blindar a una de sus grandes perlas. Pero el interés existe y todo apunta a que el nombre de Unax del Cura seguirá siendo uno de los protagonistas del mercado en las próximas semanas.