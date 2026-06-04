Vinculan a Gustavo Puerta, un mediocentro de 22 años que va al Mundial con Colombia

Villarreal, Oporto, Lazio y Bolonia habrían preguntado al Racing por una de las grandes revelaciones de Segunda división el curso recién terminado; los santanderinos pagaron 3,5 millones al Leverkusen por el 50% del pase y le impusieron una cláusula de 16 millones de euros

Ha sido una de las grandes sensaciones del Racing de Santander, flamante campeón de Segunda división y nuevo equipo de la elite del fútbol español. A sus 22 años, se convirtió en fijo para el míster albinegro, hasta el punto de terminar con 33 partidos y 2.715 minutos en su haber, en los que convirtió tres goles y brindó una asistencia. Se llama Gustavo Puerta y en el Bayer Leverkusen habían perdido un poco la esperanza de que explotara, después de pagar dos millones de euros hace tres años al Bogotá FC, pero, tras sendas cesiones al Nurenberg y el Hull City, a la tercera fue la vencida.

Los cántabros pagaron el verano pasado 3,5 millones de euros por la mitad del pase del centrocampista de La Victoria, firmándole un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y fijándole una cláusula de rescisión de 16 millones, aunque su valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', es de cinco millones. Según desvela 'Fussball Transfers', Real Betis, Villarreal CF, Oporto, Lazio y Bolonia ya se habrían interesado por su situación, aunque en los Campos de Sport de El Sardinero, como es lógico, aguardarán hasta después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, al que acude con los 'cafeteros', por si se revaloriza aún más.

Una baja segura y dos probables en la 'sala de máquinas'

Con Sergi Altimira y Nelson Deossa en el mercado, más la marcha del otrora cedido Sofyan Amrabat, el Real Betis buscará uno o dos mediocentros defensivos en el mercado. Pendiente de lo que ocurra finalmente con Dani Ceballos, la idea es contratar uno más posicional y otro más versátil. De todas formas, la prioridad ahora mismo es hacer caja pronto con varios activos para cuadrar las cuentas antes de plantearse el rearme de una plantilla que disputará la próxima temporada de nuevo tres competiciones, pero que ha subido el nivel de exigencia al clasificarse para la Champions League.

Es extracomunitario, ahora mismo un hándicap para aterrizar en La Cartuja

El Real Betis tiene ocupadas por ahora sus tres plazas extracomunitarias con los brasileños Antony Matheus dos Santos y Natan de Souza, así como con el colombiano Nelson Deossa, aunque el central ha iniciado los trámites para adquirir la nacionalidad española y está en el mercado, como el centrocampista, por lo que la tesitura puede ser otra a finales de agosto. Con todo, el delantero uruguayo Gonzalo Petit, que tuvo que irse cedido por esa razón a CD Mirandés y Granada CF, está a la espera de la primera vacante que haya en ese apartado. Por tanto, la condición de no europeo o asimilado de Gustavo Puerta supone un hándicap para su hipotético fichaje por los verdiblancos.