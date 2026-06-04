Isco responde a los rumores sobre su intervención en el fichaje de Dani Ceballos por el Betis

El malagueño salió al paso en redes sociales de las especulaciones acerca de su petición de un esfuerzo al club para la incorporación del centrocampista, más viable, aparentemente, este verano

Isco Alarcón se mantiene plenamente pendiente de la actualidad del Betis y no duda en intervenir en redes sociales si considera necesario defender el escudo o salir al paso de informaciones que no se ajustan a la realidad.

La última irrupción del capitán bético en este sentido, nuevamente muy aplaudida por el beticismo, está relacionada con el comienzo un mercado más del 'culebrón' de Dani Ceballos, de nuevo situado en la órbita del Betis ante su cantada salida del Real Madrid en el periodo estival.

Ceballos 'desmiente' que esté cerca de Ajax

Así las cosas, ayer se filtró la información de que el Real Madrid habría avanzado las negociaciones con el Ajax para el traspaso del utrerano, pero poco después el centrocampista respondió a su manera con una publicación en Instagram con el tema musical 'Todo es mentira', reflejo de que sigue priorizando la opción de regresar a La Palmera.

Una vía que sería más factible que en los mercados anteriores, pues las informaciones antes referidas apuntan que el montante de la operación con el club neerlandés se elevaría a seis millones de euros, muy por debajo de los 15 kilos que había pedido el Real Madrid en otras ventanas.

En medio de esta vorágine con Ceballos como protagonista, surgieron rumores de que Isco Alarcón habría intervenido en este asunto de manera activa para favorecer la llegada del de Utrera, con el que coincidió en el centro del campo del Real Madrid.

Isco niega haber pedido un esfuerzo al club por Ceballos

En este sentido, se ha llegado a decir que el malagueño habría pedido al Betis realizar un esfuerzo económico para traer a Dani Ceballos al considerar que supondría un salto de calidad para la media bética en el proyecto de Champions.

Sin embargo, poco después de la aparición de estas especulaciones y su presencia en redes sociales, Isco decidió salir al paso y respondió a una de las publicaciones que se hacía eco de su supuesta irrupción en el 'caso Ceballos'.

En este sentido, el de Arroyo de la Miel señaló que es completamente falso por medio de una animación muy empleada en la red social 'X' en la que aguja, entre las opciones de verdad o mentira, se decantaba claramente por la segunda.

De ese modo, Isco desmiente que haya recomendado a la dirección deportiva del Betis el fichaje de Ceballos, no porque no crea que puede sumar en La Cartuja, sino porque sencillamente no lo ha hecho.

Opción aparentemente más factible para el Betis que en mercados anteriores

Este es un capítulo más de un culebrón que amenaza con alargarse a lo largo del verano si, como desliza Ceballos, no se cierra su pase al Ajax, pues en el Betis son conscientes de que su regreso mejoraría la medular y al precio antes reseñado podría ser factible.

De momento, este tema ya ha provocado que Isco haga acto de presencia en redes para desmarcarse de una vía que sigue ilusionando a gran parte del beticismo, entre otras cosas porque supondría juntar a dos grandes talentos como el malagueño y el utrerano, sinónimo de un paso al frente en calidad y recursos para sorprender en la zona de influencia.