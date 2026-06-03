El Ajax de Míchel se adelanta por Dani Ceballos: fichaje a precio de 'ganga'

Tras confirmar la contratación del ex míster del Girona hasta 2028, la primera contratación podría ser la de su compatriota para el centro del campo, pues avanzan las negociaciones con el Real Madrid para el traspaso del '19'

El utrerano, en el banquillo visitante de Montilivi, hasta hace unos días la casa del que se postula como su nuevo entrenador.IMAGO

El 'culebrón Dani Ceballos' podría convertirse este verano en una mini serie de pocos capítulos y final distinto al esperado. Y es que el utrerano no parece dispuesto a esperar al Real Betis mucho más tiempo. Antes al contrario, su futuro estaría cerca del Ajax. Así lo adelanta el experto en fichajes Matteo Moretto, quien desvela negociaciones avanzadas de los neerlandeses con el Real Madrid para que el mediocentro no cumpla su último año de contrato en Chamartín y salga por un precio módico, inferior, incluso, a su tasación en webs especializadas como 'Transfermakt' (ocho millones de euros de valor de mercado).

Aclara la misma fuente que el coste de la operación ronda los seis millones, bastante menos que los 15 millones que siempre fijaron como listón en el Santiago Bernabéu, donde la idea siempre fue recuperar la inversión realizada hace nueve años, cuando tuvieron que pagar su cláusula de rescisión y compensar a los heliopolitanos por su canterano con el pase de Juanjo Narváez más el ahorro de comisiones y otros conceptos, con lo que el montante total se aproximaba a los 16,5 millones. De hecho, hace ahora casi un año, el Olympique de Marsella acabó cerrando un trato por 11+4 que rompería el jugador a última hora.

Esta vez, una vez oficializado que Míchel Sánchez será su entrenador hasta 2028, el primer fichaje del Ajax para la 26/27 podría ser el de Dani Ceballos por petición expresa del vallecano, que lo juntaría en Amsterdam con Davy Klaasen y Oscar Gloukh. A poco más de dos meses de cumplir 30 años, el '19' blanco vería frustrado su deseo de volver a casa e iniciaría, como le ocurrió con su doble temporada de cesión al Arsenal aunque ahora a título definitivo, una aventura en el extranjero, donde tratará de reflotar un equipo que lleva sin ganar nada desde la 21/22 y que quiere romper la hegemonía del PSV, aunque sólo jugará previa de Conference League.

Al Betis sólo le interesaba Ceballos a coste casi cero

Los tiempos de Dani Ceballos y el Real Betis tampoco cuadraban este verano. Los verdiblancos tienen otras prioridades, empezando por hacer caja antes del 30 de junio si es posible con dos mediocentros como Sergi Altimira y Nelson Deossa para cuadrar el presupuesto, amén de contratar un sustituto de garantías pero el pivote más posicional que tenía, Sofyan Amrabat, cuyo retorno parece complicado. Llegarán también interiores y cierres de otro perfil, si bien en La Cartuja no se planteaban pagar mucho (o casi nada) por el utrerano.

El Real Madrid frustró el traspaso hace dos años

Aunque ha estado más o menos cerca de aterrizar en Heliópolis en algunas ocasiones, la más cercana fue hace casi dos años, concretamente a finales de agosto de 2024. Entonces, Manu Fajardo estaba dispuesto a llegar a los 5-6 millones de euros por Dani Ceballos, más o menos la cantidad por la que ahora saldría en dirección a Holanda, pero el Real Madrid se descolgó pidiendo 15 millones por su futbolista y mostrándose inflexible en las negociaciones, que fracasaron prácticamente antes de empezar a calentarse.

Con ese panorama, el ejecutivo mairenero viró su punto de mira hacia Londres y cerró el retorno de otro ex bético, Giovani Lo Celso, por cinco millones, algunos pluses por rendimiento y una opción de compra preferencial por Johnny Cardoso cifrada en 25 millones que expiró en 2025 sin que los 'Spurs' la ejecutasen finalmente. Antes, en 2023, cuando quedaba libre y habría sido más factible su encaje en la economía verdiblanca, el utrerano decidió renovar en Chamartín.