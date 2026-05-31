Certezas en la 'sala de máquinas': el Sporting CP nunca quiso a Altimira; Dion Lopy y Samú Costa son inaccesibles; Ceballos se acerca... a Morante

Pendientes de Amrabat, así como de las ventas del catalán y Deossa, Manu Fajardo peina el mercado en busca de, al menos, un mediocentro defensivo de nivel para la campaña de Champions, que podrían ser dos dependiendo de la 'operación salida' y de los perfiles demandados

El Real Betis revolucionará este verano su doble pivote, del que saldrán con casi toda seguridad Sergi Altimira y Nelson Deossa en busca de cuadrar cuentas y generar plusvalías. También se ha marchado tras su cesión Sofyan Amrabat, al que se intentará recuperar un año más pero sin hacer locuras económicas ni en Champions League, por lo que ahora mismo sólo quedarían Marc Roca, Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo, estos dos últimos acostumbrados a ejercer ahí, aunque de preferencia para Manuel Pellegrini más adelantados. Tocará fichar contundencia, criterio y poderío en una demarcación sin duda clave para alcanzar de nuevo los objetivos.

Samú Costa vale para el Mallorca, pese al descenso, 25 millones

Uno que gusta y mucho al Real Betis para potenciar su 'sala de máquinas' en cuanto se deshaga de Sergi Altimira y Nelson Deossa, incluso como alternativa a Sofyan Amrabat, es el mallorquinista Samú Costa, tasado en 15 millones por las casas especializadas, aunque con muchas opciones de revalorización por su participación en el Mundial. El portugués, un pivote que se ha desatado este curso como llegador (siete goles y dos asistencias), tiene contrato hasta 2028 y, pese al descenso, no saldrá de la isla por menos de 25 millones. De esta forma, 'Diario de Mallorca' asegura que el Benfica se ha llevado 'calabazas'. La UD Almería mantiene el 20% de sus derechos.

El Sporting sigue buscando 'stoppers', pero no vuelve por Altimira

Desvela 'A Bola' que el Sporting CP y Joao Palhinha tienen un acuerdo prácticamente cerrado para su retorno a los 'Leoes' desde el Bayern, donde no tiene a priori sitio. El Tottenham, donde ha jugado cedido, no ejercerá la opción de compra fijada en su contrato, tras pagar cinco millones de tasa de préstamo. En Múnich, con dos años más de vinculación por delante, querrán recuperar parte de los 51 millones que pagaron en su día al Fulham. Se demuestra que los lusos no querían a Sergi Altimira, por el que en La Cartuja piden 25 millones y por el que no estaban dispuestos a llegar ni a la mitad. Han reclutado ya a Issa Doumbia, Pedro Lima y, seguramente, traerán a Silas Andersen por más de 31 millones fijos y unos 11 en bonus.

El Almería sólo negocia por Dion Lopy a partir de 20 millones

Relacionado varias veces con el Real Betis, que llegó a preguntar por las condiciones de un traspaso, el pivote de la UD Almería Dion Lopy está fuera totalmente del alcance verdiblanco, habida cuenta de que los indálicos no rebajan sus pretensiones. Adquirido por 6,5 millones de euros fijos y 3,5 en variables a un Stade de Reims que conserva el 20% de una futura venta, ni siquiera su valor de mercado de en torno a los cuatro millones según la web especializada 'Transfermarkt' frena a los rojiblancos, ya que, según 'La Voz de Almería', se han rechazado 17 millones por parte del Aston Villa, tasando al internacional senegalés en un mínimo de 20 millones.

Dani Ceballos y José Antonio Morante, juntos todo el fin de semana

Aunque trataron de pasar de incógnito, tanto Dani Ceballos como José Antonio Morante estaban el sábado muy bien situados durante el primer concierto de Bad Bunny en la capital de España. No fue sólo una coincidencia el acercamiento entre el utrerano y el cigarrero, sino que ambos posaron juntos en la Plaza de Toros de Aranjuez durante la corrida del padre del segundo, el diestro Morante de La Puebla, este domingo. Sin duda, el acercamiento del madridista al equipo donde quiere continuar su carrera, aunque sea sólo anecdótico, ha tenido al extremo del filial como colaborador.