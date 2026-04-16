Íñigo Pérez se acerca al Villarreal y agita el banquillo del Rayo Vallecano

El técnico del conjunto franjirrojo podría salir hacia el club castellonense, mientras en Vallecas ya valoran a Jagoba Arrasate como relevo en un verano movido en LaLiga

El futuro del banquillo del Rayo Vallecano empieza a tomar forma a medida que se acerca el final de temporada. Íñigo Pérez, actual entrenador del equipo madrileño, aparece en la órbita del Villarreal como posible sustituto de Marcelino, lo que abre un escenario de cambios en Vallecas.

Ante esta situación, el conjunto franjirrojo ya trabaja en alternativas para su banquillo. El nombre que gana fuerza es el de Jagoba Arrasate, técnico libre tras su etapa en el Mallorca, en un posible movimiento que marcaría el próximo proyecto del club.

Íñigo Pérez, objetivo del Villarreal para relevar a Marcelino

El Villarreal ha situado a Íñigo Pérez como uno de los principales candidatos para liderar su nuevo proyecto. El técnico del Rayo ha llamado la atención por su rendimiento y su capacidad para competir con recursos limitados.

Su trabajo en Vallecas no ha pasado desapercibido en LaLiga, donde ha conseguido dotar al equipo de una identidad competitiva. Esta evolución ha despertado el interés del conjunto castellonense, que busca un relevo para su banquillo de cara a la próxima temporada.

El Rayo Vallecano prepara el escenario ante una posible salida

En el club madrileño son conscientes de que la continuidad del entrenador no está garantizada. Aunque existe diálogo entre ambas partes, la posibilidad de que salga al final del curso es cada vez más real.

El propio técnico dejó entrever la situación tras la derrota ante el Mallorca: “La relación que tenemos es buena como para que todo el mundo sepa lo que va a suceder”, una frase que refleja la incertidumbre actual.

Ante este contexto, la dirección deportiva ha comenzado a moverse para no quedar desprotegida en el banquillo de cara al próximo curso.

Jagoba Arrasate, principal candidato para dirigir al Rayo

El nombre que más convence en Vallecas es el de Jagoba Arrasate. El técnico vasco, actualmente sin equipo, cuenta con experiencia en LaLiga y un perfil que encaja en la filosofía del club.

Según informó Matteo Moretto, el entrenador es el favorito para asumir el cargo en caso de salida de Íñigo Pérez. Su conocimiento del campeonato y su capacidad para construir equipos competitivos le posicionan como una opción sólida.

Una etapa dorada en Osasuna

Arrasate dejó buenas sensaciones en etapas anteriores, especialmente en Osasuna, donde logró clasificar al equipo para competición europea. Tras lograr el ascenso a través del título de Segunda división, el técnico llevó a los rojillos hasta una meritoria séptima plaza en 2023.

Su experiencia reciente en el Mallorca genera dudas

Pese a su buen historial, su último paso por el Mallorca ha generado algunas dudas. El técnico fue destituido tras una mala racha de resultados que situó al equipo en la zona de descenso. El proyecto arrancó con buenas sensaciones, pero la dinámica negativa en la segunda fase de la temporada terminó condicionando su continuidad.

Un verano clave para definir el proyecto del Rayo Vallecano

El futuro del banquillo será una de las decisiones más importantes para el Rayo Vallecano en el próximo mercado. La posible salida de Íñigo Pérez obligará a redefinir el proyecto deportivo del club.

Mientras tanto, el equipo sigue centrado en el presente competitivo, con la vuelta de cuartos de final de la Conference League, y la lucha por la permanencia en LaLiga, objetivo prioritario antes de que llegue un verano que puede traer cambios importantes en Vallecas.