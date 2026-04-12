Mallorca 3-0 Rayo Vallecano: Muriqi se viste de Eto’o y saca al Mallorca del peligro

Muriqi se viste de gala, supera a Eto’o con un doblete clave y aleja al Mallorca de los puestos de descenso

Muriqi sentenció al Rayo con un doblete en una tarde históricaRCD Mallorca

El RCD Mallorca firmó una actuación convincente en Son Moix al imponerse con claridad al Rayo Vallecano (3-0), en un duelo clave por la permanencia. El conjunto dirigido por Martín Demichelis dio un paso al frente en el momento más importante del curso, impulsado por un Vedat Muriqi decisivo y protagonista absoluto.

Muriqi hace historia con un doblete

El delantero kosovar Vedat Muriqi volvió a demostrar su importancia con dos goles antes del descanso que encarrilaron el encuentro. Con esta actuación, alcanzó una cifra histórica y se convirtió en el máximo goleador del Mallorca en Primera División, superando el registro de Samuel Eto'o.

Más allá de los números, su influencia en el juego fue total, liderando el ataque y marcando diferencias en los momentos clave del partido.

Primera parte de dominio bermellón

El inicio del encuentro fue igualado, con ambos equipos sin generar demasiado peligro en los primeros minutos. Sin embargo, el Mallorca fue creciendo progresivamente. Una acción a balón parado ejecutada por Pablo Torre activó al equipo, que empezó a acercarse con más claridad al área rival.

El primer gol llegó tras un saque de esquina, donde Muriqi apareció para abrir el marcador. Poco después, el propio delantero culminó una rápida transición ofensiva para firmar el segundo tanto. El 2-0 al descanso reflejaba la superioridad local.

El Rayo acusa las rotaciones

El conjunto vallecano, condicionado por los cambios en su alineación pensando en compromisos europeos, no logró encontrar su mejor versión. Aunque en el inicio de la segunda mitad trató de reaccionar adelantando líneas, su empuje fue perdiendo intensidad con el paso de los minutos.

La falta de precisión en los metros finales y la solidez defensiva del Mallorca impidieron que el Rayo pudiera meterse de lleno en el partido.

Virgili sentencia y confirma la mejoría

Con el paso de los minutos, el Mallorca recuperó el control del juego. En el tramo final, Jan Virgili aprovechó una acción a balón parado para marcar el tercer gol y cerrar definitivamente el encuentro.

El tanto sirvió para confirmar una victoria contundente que refleja la mejoría del equipo bajo la dirección de Demichelis, con mayor solidez, confianza y claridad en su juego.

Un triunfo clave en la lucha por la permanencia

El resultado permite al Mallorca salir de la zona de descenso y afrontar con mayor optimismo el tramo final de la temporada. La afición respondió y acompañó a un equipo que parece haber encontrado el rumbo en el momento decisivo.

Ficha técnica

Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Mascarell, Mojica; Morlanes, Darder, Samú Costa; Luvumbo, Muriqi. También jugaron: Virgili, Asano, Kumbulla, Abdón Prats, Antonio Sánchez.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Pedro Díaz, Óscar Valentín, Gumbau; Akhomach, Álvaro García, Nteka. También jugaron: Pathé Ciss, De Frutos, Chavarría, Camello, Alemao.

Goles: 1-0 (min. 36): Muriqi 2-0 (min. 40): Muriqi 3-0 (min. 65): Virgili

Árbitro: Gil Manzano. Vieron la amarilla David López, Lejeune, Mendy, Nteka y Ratiu.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 disputado en Son Moix ante 16.323 espectadores.