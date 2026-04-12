Mallorca - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Mallorca y Rayo Vallecano se enfrentan en Son Moix en un duelo directo por la permanencia tras llegar en dinámicas muy distintas

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo entre Mallorca y Rayo Vallecano! El choque es correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports y desde ya podréis seguir la mejor previa y el posteriormente el minuto a minuto del duelo.

De esta forma tan original ha presentado el Mallorca en sus redes sociales el encuentro ante el Rayo

El conjunto bermellón llega reforzado anímicamente tras su triunfo de prestigio ante el Real Madrid. El gol de Vedat Muriqi en los minutos finales ha devuelto confianza a un equipo que sigue necesitando puntos para alejarse del descenso.

El Rayo Vallecano llega en un buen momento tras sus recientes victorias, aunque con el desgaste acumulado de la competición europea. El equipo de Íñigo Pérez podría introducir rotaciones pensando también en su próximo compromiso internacional.

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El vestuario del Mallorca, preparado para el choque vital ante el Rayo

El equipo de Martín Demichelis afronta el choque con varias bajas importantes, pero con la intención de mantener el bloque competitivo. El técnico ha insistido en la necesidad de mantener la intensidad defensiva y aprovechar las transiciones rápidas .

El RCD Mallorca recibe al Rayo Vallecano en el estadio de Son Moix en un encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El choque llega marcado por la lucha directa por la permanencia, con ambos equipos tratando de alejarse definitivamente de la zona baja.

El Mallorca llega reforzado tras un golpe de autoridad

El conjunto dirigido por Martín Demichelis afronta el partido con la moral alta después de una victoria de gran impacto ante el Real Madrid. Un gol decisivo en los minutos finales de Vedat Muriqi permitió a los bermellones sumar tres puntos de enorme valor.

El equipo balear ocupa actualmente la decimosexta posición con 31 puntos, en una situación todavía delicada. Su principal referencia ofensiva está siendo precisamente Muriqi, que ha alcanzado cifras destacadas en el campeonato y se ha convertido en pieza fundamental.

Bajas importantes para los bermellones

Demichelis tendrá que recomponer su once debido a varias ausencias relevantes. Entre lesionados y sancionados, el Mallorca pierde piezas clave en defensa y ataque, lo que obliga al técnico a buscar alternativas dentro de su plantilla para mantener el nivel competitivo.

Aun así, se espera continuidad en la base del equipo que logró imponerse al Real Madrid, con ajustes puntuales en la línea defensiva y en el centro del campo.

Un Rayo Vallecano entre Europa y la Liga

El Rayo Vallecano llega en un momento de gran confianza tras su buen rendimiento reciente tanto en competición europea como en el campeonato doméstico. El equipo de Íñigo Pérez ha firmado victorias importantes que le han permitido escalar posiciones y ganar tranquilidad en la tabla.

Sin embargo, el contexto no es sencillo. El esfuerzo europeo reciente puede provocar rotaciones, ya que el cuerpo técnico podría dar descanso a varios titulares pensando en el siguiente compromiso internacional.

La permanencia en juego y máxima igualdad

El Rayo se encuentra en una zona media con margen, pero sin relajación posible. Su rendimiento en Liga le ha permitido sumar puntos importantes, aunque el objetivo principal sigue siendo asegurar la permanencia lo antes posible.

El Mallorca, por su parte, necesita seguir sumando para no complicarse en las últimas jornadas. El encuentro se presenta como un duelo directo y decisivo, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Un partido de tensión en la recta final

Con estilos diferentes pero objetivos similares, ambos equipos llegan a Son Moix conscientes de la importancia del choque. El Mallorca quiere aprovechar su impulso tras vencer al Real Madrid, mientras que el Rayo busca mantener su buena dinámica pese al desgaste acumulado.