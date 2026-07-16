La significativa ausencia de Ter Stegen

El portero no se ha entrenado con el club catalán, mientras todo está encaminado a que salga cedido al Ajax de Míchel esta temporada

La salida de Marc-André ter Stegen del FC Barcelona con destino al Ajax es un secreto a voces. Una operación prácticamente cerrada desde hace algunas semanas, aunque algunos flecos impidieron que se completara. A falta del anuncio oficial, la ausencia del guardameta del último entrenamiento del equipo catalán es más que significativa en este contexto.

Ter Stegen era uno de los pocos futbolistas que ha iniciado esta semana la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick, toda vez que la amplia nómina de mundialistas del Barcelona ha condicionado el arranque del trabajo. Sin embargo el portero no ha estado presente ya en la sesión de este jueves celebrada en Sant Joan Despí. Todo hace indicar que los acontecimientos se podrían precipitar.

El aval de Míchel para la llegada de Ter Stegen al Ajax

Las partes tienen claro que la mejor decisión para Ter Stegen en estos momentos es salir como cedido al Ajax, donde se reencontrará con Míchel que ya tuvo al portero a sus órdenes la segunda media temporada pasada con la cesión del meta al Girona. Precisamente el técnico es el que ha avalado la llegada del alemán al club neerlandés.

Aunque Ter Stegen tiene dos años más de contrato con el FC Barcelona, la competencia en la portería azulgrana, con Joan García como clara preferencia de Flick, han hecho ver la idoneidad de este préstamo. Un entorno y un escenario donde Ter Stegen buscará volver a su mejor nivel, algo que las lesiones han condicionado en los últimos tiempos.

El acuerdo entre el Barcelona y el Ajax también es un hecho. Con el gran escollo superado de que el club catalán se hará cargo de buena parte de la ficha del guardameta. Sus altos emolumentos lo convertían en un elemento prohibitivo para el Ajax, también para otros clubes que habían puesto sus ojos en él. Ahora, todo se encamina a que se resuelvan los flecos finales. La ausencia de Ter Stegen en el entrenamiento es una pista significativa.

Se quedaron en ocho los jugadores del primer equipo que se entrenaron con Hansi Flick

Por tanto la lista de futbolistas del primer equipo que se han entrenado a las órdenes de Flick este jueves ha sido menor aún, ya sin Ter Stegen. De esta forma han participado en la sesión Szczesny, Balde, Christensen, Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji. En total ocho jugadores, mientras los mundialistas, los que están ya de vacaciones y los que están todavía en la competición, irán regresando en próximas fechas de manera progresiva.

Ante esta situación la cantera está sirviendo para completar la nómina de los jugadores que se entrenan con Flick. Por ejemplo este jueves han sido Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas. Una oportunidad para los jóvenes jugadores del Barcelona de mostrarse ante el alemán, conscientes de que en la filosofía del club se está muy atento a sus evoluciones.