El Ajax coloca a Ter Stegen como objetivo prioritario

El equipo neerlandés, desde esta temporada entrenado por Míchel, quiere hacerse con los servicios del meta alemán en calidad de cedido

El futuro de Marc-Andre Ter Stegen es una de las cuestiones capitales que el FC Barcelona debe resolver este verano. Con dos años más de contrato y sin hueco en el cuadro azulgrana, una salida del alemán apunta a que podría ser la solución. El Ajax de Míchel, que lo conoce la perfección de su etapa en el Girona, ha entrado en escena.

Tanto es así que, según el medio neerlandés Voetbal International, Ter Stegen se ha convertido en la prioridad del Ajax para su portería de la temporada que viene. Una situación que podría darse mediante una cesión del portero, que aún tiene contrato con el FC Barcelona hasta el verano de 2028 y es una de las fichas altas del equipo.

El Ajax podría intentar repetir con Ter Stegen la fórmula de la cesión que usó con Vitezslav Jaros

El Ajax necesita un portero, después de que Vitezslav Jaros dejara al equipo, dado que su presencia en el equipo neerlandés era también bajo la fórmula de la cesión procedente del Liverpool. Un 'modus operandis' que ahora querrían repetir con el Barcelona y el caso de Ter Stegen.

La operación en cualquier caso no sería fácil y necesita tiempo. El Ajax aún no ha movido ficha por el portero, aunque sí se ha interesado por la situación de Ter Stegen. El meta llegaría con el aval de Míchel, quien lo tuvo a sus órdenes la segunda parte de la pasada temporada, cuando el Barcelona le cedió al Girona.

Ter Stegen apenas jugó dos partidos en el Girona de Míchel y se quedó fuera del Mundial

Ahora Míchel emprende un nuevo proyecto, tras dejar el Girona, y conoce a la perfección las cualidades de Ter Stegen. Cierto es que el portero del Barcelona apenas pudo disputar dos partidos con los de Montilivi por culpa de una lesión. Sin embargo, el técnico lo tuvo a sus órdenes en este tiempo y sabe también de su capacidad de liderazgo.

Ter Stegen, de momento, está de vacaciones después de que no fuera incluido en la lista de Alemania para el Mundial que estos días se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Los problemas físicos de las últimas temporadas jugaron en su contra y se quedó fuera de la cita mundialista. Ahora quiere relanzar su carrera.

Ter Stegen sabe que está por detrás de Joan García y Szczesny para Hansi Flick

Ter Stegen, pese a los dos años de contrato que tiene por delante, sabe que su situación en el Barcelona es complicada. Para Hansi Flick la primera opción ya es Joan García, quien se ha consolidado como el titular en su primer año como azulgrana. También está por delante el polaco Szczesny. De ahí que podría ver con buenos ojos una salida a un equipo donde su rol fuera distinto.

Los dos últimos años de Ter Stegen en el Barcelona no han sido fáciles por culpa de las lesiones, lo que finalmente le hicieron perder el estatus de primer guardameta que ahora le podría propiciar salir del equipo.