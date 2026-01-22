Ter Stegen, en su presentación con el Girona: "Respeto mucho lo que ha hecho Gazzaniga pero vengo con la intención y las ganas de jugar"

El meta alemán ha sido presentado como nuevo portero del conjunto catalán hasta el próximo 30 de junio, y avisa a su rival argentino que llega con la intención de competirle el puesto y jugar: "Tengo mis objetivos personales que quiero conseguir"

Marc-André Ter Stegen ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Girona, club al que ha llegado cedido por el FC Barcelona hasta el próximo 30 de junio, reconociendo el alemán que dejar el club azulgrana ha sido una de las decisiones más difíciles y duras que ha tenido que tomar.

"La despedida ha sido muy dura, todavía me cuesta hablar de ello. El vestuario del Barcelona es espectacular, disfrutaba mucho estar con mis compañeros. Es un cambio grande, después de 11 años en el club. Fui capitán del Barcelona y trataba de representarlo al alto nivel pero la llegada aquí ha sido muy agradable", ha reconocido el portero en su presentación.

Los motivos de elegir al Girona

"Cuando empezamos a hablar, no sabíamos si podría ser una opción real. Al final todas las partes se han quedado contentas, yo estoy feliz porque es un estilo de juego que me va bien, quiero aportar mis cualidades al club y agradezco a todos los que han trabajado para que yo esté aquí".

Recibimiento en Montilivi

"Los más veteranos te dan la bienvenida, te explican cómo va... A Stuani ya lo conocía de antes. Un recibimiento en el que no puedo pedir más. Intentan que me sienta como en casa. Son pocos días, pero lo están consiguiendo, la comunicación está siendo espectacular. Quiero entrar cuanto antes en la dinámica del equipo. Tenemos que dejarnos el alma en el campo".

Llega para ser titular

"La suerte es que entre los dos partidos hay bastantes días. Respeto mucho todo lo que ha hecho Paulo (Gazzaniga) para este club, pero vengo con la intención y las ganas de jugar. Sobre todo competir, el deseo de todos los futbolistas. Estos días hay muchas charlas y me introducen a todo, cómo quieren jugar, qué esperan de mí y después a dejar el alma en el césped".

La figura del entrenador, Míchel

"Hablamos antes de venir, quería saber lo que él opinaba. Había contactos con mis representantes, pero yo quería hablar con él para saber de primera mano qué pensaba y qué quería de mí. La operación no era fácil, pero hemos conseguido una solución satisfactoria para todos. Míchel es un fanático del fútbol y se enrollaba, pero me encantó. La gente que tiene tanta pasión por su trabajo y profesión es magnífica".

Sus últimos meses en el Barcelona

"Después de la lesión quería volver al campo cuanto antes. Entrenaba duro para conseguirlo, pero hay que respetar la decisión del míster y lo hice. Ellos optaron por Joan, que está haciendo un gran trabajo, lo respeto. Siempre tuvimos una buena relación, aunque vosotros queráis que no sea tan buena. La competición entre nosotros era muy sana. Quería continuidad, jugar, y al final buscaba esto. Tengo que decir que tengo objetivos personales, quiero continuidad y este es el objetivo de ahora".

Habló con Eric García

"A él le encantó la experiencia. Siempre hablaba muy bien de este club. Me dijo que me iban a recibir muy bien, que es una familia. He visto lo que le pasó a él, que ahora es una pieza clave en el Barcelona".

Se ve para jugar ya

"Me voy a preparar como si fuera a jugar el lunes. Al final decide el míster, pero yo me siento preparado".

Aquí no luchará por títulos, sino por la permanencia

"Me ayuda la experiencia. En mi primer equipo teníamos una situación mucho más grave que esto. Al final es lo mismo. Tenemos un equipo muy sano. Me hace ilusión ver al equipo".

Ha hablado con Gazzaniga

"Hemos hablado, me ha invitado a un café. Y muy bien. El recibimiento de los jugadores y los porteros, que sé que para ellos es difícil, ha sido bueno. Muy sano hasta ahora. Tengo el máximo respeto por lo que ha hecho en los últimos años, pero tengo mis objetivos personales que quiero conseguir".

La mejoría del Girona influyó en su decisión

"No, lo tenía claro. Y cuando hablaba con Míchel la situación era diferente y eso no cambió mi decisión. Confío en lo que dice el míster. Lo últimos partidos los he visto para poder acostumbrarme cuanto antes al estilo. Estoy muy feliz por lo que veo. De momento, no tengo dorsal y esto lo decide el club".

Qué es lo que más le ha costado de salir del Barça

"Dejar a mis compañeros. Si llevas tanto tiempo en un vestuario... en la posición en la que estaba teníamos una relación muy estrecha con el personal, con los fisios... En verano estaré otra vez allí".

Qué consejo daría a los porteros

"Siempre disfrutaba al máximo lo que hice en el campo. Como portero es complicado que uno diga que le gustaba que le chutaran de un metro... pero cuesta explicar. Siempre hay que disfrutar, ese es el mejor consejo y deberían verlo los padres".