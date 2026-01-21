Laporta confiesa el problema si Ter Stegen se hubiera quedado en el Barça: "Era más dificultoso"

El presidente de la entidad azulgrana ha querido valorar la salida de Ter Stegen al Girona, que ayer hizo oficial su cesión hasta final de temporada, destacando los minutos que necesita el portero alemán si quiere jugar el Mundial de 2026

Ter Stegen ya ha firmado con el Girona hasta final de temporada. Además, el portero alemán se ha despedido del Barcelona para lo que resta de campaña, consciente de que necesita jugar con regularidad para poder ir convocado y disputar con Alemania el Mundial de 2026. En este sentido, Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, ha querido valorar su salida al conjunto de Míchel, apuntando que tiene que disputar encuentros en estos meses y sabiendo que Hansi Flick tiene a Joan García como su "número uno", como ha destacado en varias ocasiones.

Joan Laporta comenta sus sensaciones antes del Slavia Praga - Barcelona

El Barcelona se enfrentará en el día de hoy al Slavia Praga, en el encuentro correspondiente a la jornada 7 de la UEFA Champions League. Los de Hansi Flick disputan un nuevo partido de la Copa de Europa con el objetivo de alcanzar los primeros puestos de la clasificación, sobre todo acabar esta primera fase entre los ocho primeros, lo que evitaría a los azulgranas jugar la ronda de dieciseisavos de final. Para ello, el conjunto culé deberá vencer hoy y esperar el resto de resultados, que de momento han dejado derrotas del PSG y Manchester City en el día de ayer, además de la goleada del Real Madrid al Mónaco en el Bernabéu. Por otro lado, el técnico alemán ha viajado sin jugadores como Ferran Torres, que ha sufrido una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha, o Lamine Yamal, sancionado por acumulación de tarjetas.

De esta manera, Joan Laporta ha querido hacer una pequeña valoración sobre el Slavia Praga - Barcelona que dará comienzo a las 21:00 horas: "Es un objetivo que tenemos y claro que creo que tenemos opciones si ganamos estos dos partidos. Lo que sí que tenemos que hacer son goles porque puede haber muchos empates de puntos". Además, el presidente del conjunto culé ha hablado de la salida de Ter Stegen al Girona, que ayer fue oficial su cesión hasta final de temporada. El portero alemán, consciente de la titularidad indiscutible de Joan García con Hansi Flick, ha decidido firmar con el equipo de Míchel para tener minutos con regularidad y llegar con más ritmo de competición al Mundial de 2026 con Alemania.

Joan Laporta, sobre la salida de Ter Stegen al Girona

Joan Laporta ha hecho una reflexión sobre la salida al Girona de Ter Stegen, que se ha despedido por su parte de la afición del Barcelona: "Esperamos que sea un hasta luego. Marc-André, saliendo de una lesión tiene que jugar, tendrá más oportunidades de jugar en Girona. Es un portero excepcional, de los mejores del mundo. Se ha dado esta circunstancia. Crea unas sensaciones contradictorias porque queremos lo mejor para él, al mismo tiempo lo queremos en el Barça, pero sabemos que si quiere jugar el Mundial, así lo ha dicho el seleccionador alemán, tiene que jugar partidos y quedándose aquí, recuperándose de la lesión, era más dificultoso. Marc-André sabe que el Barça es su casa, que esto es una cesión hasta final de temporada. Y luego espero que vaya al Mundial y ya hablaremos. Tiene contrato con nosotros, por tanto sigue siendo jugador del Barça.