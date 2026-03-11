Eric García, pendiente de evolución para el duelo ante el Sevilla

El FC Barcelona, Eric García y Hansi Flick centran la actualidad azulgrana tras confirmarse que el defensa sufre únicamente una sobrecarga muscular. El jugador no participó en el Newcastle - Barcelona de Champions League y su presencia ante el Sevilla FC en la jornada 28 de LaLiga dependerá de su evolución en los próximos días

El FC Barcelona ha recibido una noticia tranquilizadora tras las pruebas médicas realizadas a Eric García. El club azulgrana confirmó que el defensa sufre únicamente una pequeña sobrecarga muscular, lo que reduce considerablemente la preocupación generada por su ausencia en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Newcastle United.

El futbolista de Martorell se quedó sin minutos en el duelo disputado en St. James’ Park, pese a que inicialmente estaba previsto que formara parte del once titular. Finalmente, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick decidió no asumir riesgos tras detectar molestias físicas en las horas previas al encuentro.

Precaución en Newcastle

Eric García figuró en el banquillo durante el enfrentamiento ante el Newcastle, pero no llegó a participar. El plan inicial contemplaba su presencia en el lateral derecho debido a la baja de Jules Koundé, aunque las molestias musculares detectadas antes del partido obligaron a modificar los planes.

Ante esa situación, Flick optó por recolocar a Ronald Araujo en esa posición defensiva. La decisión respondió a un criterio de precaución, ya que el técnico alemán prefirió evitar cualquier riesgo con uno de los jugadores más utilizados durante la temporada.

Las pruebas médicas realizadas posteriormente en la Ciutat Esportiva Joan Gamper han confirmado que el central únicamente presenta una sobrecarga muscular, descartando una lesión de mayor gravedad.

Pendiente de evolución para LaLiga

El defensa queda ahora pendiente de evolución para conocer si podrá entrar en la convocatoria del próximo compromiso de Liga. El Barcelona se enfrentará este fin de semana al Sevilla en el Camp Nou en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga.

Por el momento, el club no descarta su presencia en ese partido, aunque todo dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos entrenamientos.

El cuerpo técnico mantiene como prioridad que el futbolista llegue en las mejores condiciones posibles al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Newcastle, programado para la próxima semana, también en Barcelona.

Una pieza clave para Flick

La posible baja de Eric García habría supuesto un contratiempo importante para Flick. El defensa se ha convertido en uno de los jugadores más utilizados del equipo durante la temporada.

De hecho, es el futbolista que más partidos ha disputado con la camiseta azulgrana este curso. Hasta ahora acumula 41 encuentros oficiales y más de 3.200 minutos sobre el terreno de juego.

Su polivalencia ha sido uno de los factores que explican su protagonismo en el equipo. Eric García ha actuado tanto como central en ambos perfiles como en los laterales e incluso en posiciones del centro del campo cuando el equipo lo ha necesitado.

Esa capacidad para adaptarse a diferentes roles tácticos lo ha convertido en uno de los pilares del proyecto que dirige Hansi Flick, después de haber salido en busca de minutos al Girona hace dos temporadas.

Un calendario exigente

El Barcelona afronta ahora un tramo decisivo de la temporada con compromisos importantes tanto en LaLiga como en la Champions League. Por ello, el cuerpo técnico quiere gestionar con prudencia la situación del defensa.

La intención es evitar cualquier recaída que pueda comprometer su participación en los próximos encuentros. En el club confían en que la evolución sea positiva y que Eric García pueda volver pronto a la dinámica normal del equipo.

Mientras tanto, Flick seguirá pendiente de su recuperación antes de decidir si el jugador entra en la lista para el duelo frente al Sevilla, donde Gavi podría volver a tener minutos, o si se reserva para el partido decisivo ante el Newcastle en el Camp Nou.