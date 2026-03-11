El Barcelona entra en reserva: Araujo y Cubarsí confirman el estado físico del equipo

Los defensas azulgranas comentaron una vez finalizado el encuentro ante el Newcastle que están sufriendo mucho en este tipo de partidos tan exigentes

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo ha asegurado este martes, tras empatar 1-1 contra el Newcastle en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que el equipo azulgrana aprendió la lección tras la reciente eliminación en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

"Estoy contento por el resultado. No jugamos tan bien como queríamos, pero hay que destacar que aprendimos de la eliminatoria de la Copa del Rey. En el partido de ida perdimos 4-0 y tuvimos que salir a remontar. Hoy fuimos inteligentes. En la Champions tienes que ser inteligente. Ahora en casa, con nuestra gente, debemos hacer un gran partido", ha resumido el uruguayo en declaraciones Movistar+.

El zaguero charrúa ha admitido que el plan era "amenazar un poco más y tener un poco más la pelota", pero ha destacado que jugaron "contra un gran rival, en su cancha, con estadio el apretando", y fue "un partido duro" del que se marchan "con buenas sensaciones" porque la eliminatoria se decidirá en el Spotify Camp Nou.

Araujo ha explicado que el cansancio final de la mayoría de los jugadores del Barcelona se debió "al esfuerzo de unos últimos partidos de mucha intensidad", y ha comentado que, personalmente, se sintió "muy bien" y pudo "disfrutar" en su regreso a la titularidad.

También ha dado su versión sobre la acción previa al 1-0 local: "No entiendo el reglamento ahí. Si estoy acalambrando, puedo entrar parado o andando. No entiendo por qué el arbitro me mandó fuera del campo otra vez. Después no pude llegar al área".

Pau Cubarsí 'apadrina' a un nuevo canterano del Barcelona

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí aseguró este martes que el empate cosechado en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle (1-1) es "un buen resultado" y que el conjunto azulgrana deberá "ir a por todas" en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou.

"Hemos hecho un gran partido, sobre todo en fase defensiva. Un pequeño detalle nos ha costado un gol, pero tenemos jugadores muy desequilibrantes arriba que en un momento te pueden hacer el lío, y así ha sido. Dani (Olmo) ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha provocado un penalti y nos llevamos un empate que es un buen resultado. En casa tenemos que ir a por todas", resumió.

En declaraciones a Movistar+ desde el césped del St. James' Park, el internacional español reconoció que sabían que éste iba a ser "un campo complicado" en el que el público "aprieta todo el rato". "Teníamos que estar muy finos. Quizás no hemos estado muy bien arriba, pero hemos tenido fases del juego que hemos jugado bien y tenido el balón. A veces tienes que jugar estos partidos de encerrarte atrás o en bloque medio para sacar el resultado adelante", analizó.

Sobre el estado físico del equipo, el central admitió que el Barcelona viene "de unas semanas de mucha exigencia", como también era "de lo más exigente" el encuentro de hoy, y lo futbolistas de Hansi Flick han terminado "un poco cansados".

"Teníamos que ver cuándo presionar y cuándo no. No podíamos presionar durante los 90 minutos porque era un equipo muy físico y teníamos que ver cuándo hacerlo. Ellos arriba son muy rápidos, pero hemos hecho gran partido todos como equipo. Teníamos que sacar un buen resultado y en casa iremos a por todas", insistió.

Por último, se pronunció el debut del joven lateral Xavi Espart y Cubarsí recordó que "hace poco estaba en su situación" y ha elogiado su rendimiento: "Hemos muchos momentos juntos porque somos de la misma edad. Tenemos una gran familia en el vestuario y él se siente muy cómodo cuando sube. Ha hecho un partido excelente en un campo complicado. Ha salido con personalidad y ha hecho una buena acción defensiva que nos podría haber costado un gol".