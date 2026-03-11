Tebas se pronuncia sobre el fichaje de Messi tras las acusaciones de Xavi a Laporta

El presidente de LaLiga se ha manifestado tras las declaraciones que hizo el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany tras el partido contra el Tottenham

El FC Barcelona se está jugando la vida esta temporada y Xavi Hernández ha aprovechado para intentar darle un golpe mortal a Joan Laporta, primero, y a Hansi Flick después. Porque si ya un proceso electoral normal y corriente termina afectando a los trabajadores de un club, cuando hay un culebrón como el que ha iniciado el de Terrassa, los jugadores al final terminan salpicados cada vez que se les pone un micrófono por delante.

Después de que el exentrenador barcelonista acusara a Laporta de frenar el regreso de Messi cuando ya lo tenían cerrado para su vuelta, el ahora candidato a la presidencia culé lo desmintió por completo y se mostró decepcionado con semejantes declaraciones, al tiempo que señalaba que estaba siendo utilizado por la competencia para ganar votos.

Pues bien, otros dos actores principales han aparecido en las últimas horas y cada bando ha ganado un adepto. Primero fue el ahora director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, el que fue cuestionado por el asunto ante lo micrófonos de Movistar+ antes del encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham: "Xavi está en lo cierto. Nos dijeron que lo tenían".

Posteriormente, Javier Tebas ha comparecido en el evento de ISDE, donde ha tocado varios temas de actualidad. Y cuando le han preguntado por dicho asunto no ha dudado ni lo más mínimo en desmentir a Xavi y aclarar el tema de una vez por todas: "El sí de LaLiga no lo tenían y nunca nos lo habían pedido. Si ni siquiera estaban en la norma 1.1. Era imposible dar un sí si no se sabía lo que Messi iba a cobrar y más aplicando el reglamento al nivel salarial que se le pondría. Aunque el contrato pusiese menos era imposible pero es que además nunca nadie del Barcelona se dirigió a LaLiga".

Y también le contestó al propio director deportivo colchonero: "No es verdad, Mateu Alemany se confunde. Es imposible aunque tuviesen un acuerdo. La valoración del contrato hubiese sido como lo de Joao Félix".

Hansi Flick sabe la verdad también

Y para muestra un botón. Al final, Hansi Flick ya ha tenido que mojarse sobre el tema. Al alemán le preguntaron en la previa del partido frente al Newcastle por el asunto y afirmó lo siguiente: "Xavi y yo somos compañeros y tengo una buena relación con él. Estuve en su casa cuando llegué al Barcelona y fue una visita agradable”.

Sin embargo, ha optado de momento por no hacer públicos los detalles de esas conversaciones: “Cuando hablo con mi mujer o con otro entrenador, eso es privado. Yo sé la verdad y no quiero decir nada”.