El mejor 'fichaje' para Flick para poder conquistar Liga y Champions con el Barcelona

La eliminación copera ante el Atlético ha dejado un sabor agridulce en la entidad catalana. Entre las notas positivas, la consagración de su última joya de La Masía

El Barcelona tiene en su cantera una maquinaria perfecta para fabricar centrocampistas. Pero no todos pueden triunfar como azulgranas, porque no caben todos en un mismo once. Pero algunos resisten esperando su oportunidad y luchan contra todos los obstáculos que la vida que les ponga por delante para poner el Camp Nou rendido a sus pies.

Y aunque en la vuelta de las semifinales coperas ante el Atlético de Madrid todo el mundo se quedó con la imagen de un Pedri descomunal hasta cuando las fuerzas se le agotaron, el duelo frente a los de Simeone sirvió para que se consagrara como culé la última joya de La Masía: Marc Bernal.

Este joven centrocampista, autor de dos de los tres goles anotó el cuadro catalán en su intento de remontada, sufrió una grave rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda el 27 de agosto de 2024 en Vallecas que le obligó a perderse toda la temporada pasada.

Sin embargo, no se rindió y, tras una exitosa operación y un largo proceso de recuperación de más de un año, recibió el alta médica el 13 de septiembre de 2025. Poco a poco ha ido recuperando el ritmo en los entrenamientos y Flick le ha ido dando cada vez más protagonismo. Porque el alemán sabe que, a falta de delanteros, Marc Bernal puede ser el 'fichaje' perfecto para aguantar la pelea por el título liguero y la Champions League.

Cabe recordar que, en la cantera, marcó 280 goles en 286 partidos. Casi nada. Y esta temporada, a sus 18 años, ya lleva dos goles en Liga y dos en Copa. Y su olfato goleador ya está más despierto que nunca. Los dos tantos ante el cuadro colchero son más propios de un delantero centro que de un centrocampista. Uno al primer toque dentro del área y el otro cazando el el esférico en una acción a balón parado.

Así, tras la eliminación del conjunto azulgrana frente al Atlético de Madrid, Marc reconoció que se habían marchado del campo con "un sabor agridulce" por la estéril victoria (3-0) en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou: "Estoy contento por el rendimiento del equipo, pero insatisfecho por no haber podido pasar a la final. Lo que hemos practicado durante la semana es lo que ha ido sucediendo hoy. Nos ha faltado un gol. Al final estábamos cansados y nos quedamos con un sabor agridulce", ha resumido el jugador catalán en declaraciones a Movistar+.

Bernal, autor de dos goles, ha asegurado que ahora el Barcelona debe centrarse en competir por LaLiga y la Champions, y ha augurado que si el equipo sigue "con el hambre y el talento que ha demostrado hoy, puede conseguir grandes cosas".

Y en lugar de hablar de su actuación, prefirió hablar sobre el estado de su compañero Pedri: "Viene de lesión y al final estaba un poco tieso, pero ha podido aguantar. Es un ejemplo y ha hecho un partido espectacular".