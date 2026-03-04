Preocupación por las lesiones de Koundé y Balde tras la eliminación del Barcelona en Copa del Rey

Ambos futbolistas tuvieron que ser sutituidos durante el choque ante el Atlético de Madrid. De esta manera, las primeras informaciones apuntan a que el francés y español estarán en torno al mes de baja debido a las diferentes lesiones musculares que sufren, a falta de la confirmación de los resultados médicos

El Barcelona no logró finalmente la clasificación a la final de la Copa del Rey. Pese a ganar el partido ante el Atlético de Madrid, siendo superior durante los 90 minutos, los de Hansi Flick estuvieron a un gol de mandar la eliminatoria a la prórroga. Sin embargo, son los de Simeone los que ya esperan a Athletic Club o Real Sociedad en la gran cita de La Cartuja. Por otro lado, la mala noticia en el equipo azulgrana han sido las lesiones de Koundé y Balde, que se tuvieron que retirar en el 13' y 71' respectivamente. En este sentido, las primeras informaciones apuntan a que estarán en torno al mes de baja.

Hansi Flick, ante un serio problema en su defensa

Hansi Flick, por su parte, no quiso especular con los primeros pronósticos de las lesiones de Koundé y Balde: "Están fuera, no lo sé, tenemos que esperar hasta mañana para ver qué pasa exactamente. Pero al final es normal que estés decepcionado después del partido, y creo que todos estaban exhaustos porque lo dejaron todo en el campo. Es increíble, dieron más del 100%, y esto es fantástico. Creo que también los aficionados están contentos con este partido. Hoy todo el mundo está jugando con todo su corazón y para este club es fantástico ver esto". En este sentido, queda esperar a que ambos futbolistas del Barcelona se sometan a los pertinentes exámenes médicos para confirmar el problema muscular. Por un lado, el francés notó un pinchazo en su pierna derecha, lo que hizo ser sustituido, precisamente, por el español en el minuto 13, que fue suplente en lugar de Cancelo. De esta manera, el canterano sufrió un dolor muscular que provocó el cambio en el 71', por lo que entró Ronald Araujo.

Por su parte, Koundé ha sufrido el primer problema muscular de la temporada, siendo además uno de los jugadores más utilizados por Hansi Flick. Hasta el momento, el defensa francés ha disputado 25 partidos de LaLiga, los dos de la Supercopa, cinco de Copa del Rey y los ocho que se han jugado de UEFA Champions League. De esta manera, a falta de las pruebas médicas, el técnico del Barcelona tendrá que buscar una nueva variante para los próximos partidos, con Cancelo como una de las principales opciones para ocupar el lateral derecho. Por otro lado, el español ha jugado menos minutos que el ex del Sevilla, pero está considerado el titular en el carril izquierdo, por lo que el equipo azulgrana ha sufrido un doble contratiempo, más allá de la propia eliminación ante el Atlético de Madrid.

Primeros pronósticos a los problemas musculares de Koundé y Balde

Tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético del Madrid en Copa del Rey, Hansi Flick está pendiente de saber cuándo podrá contar de nuevo con Koundé y Balde. En este sentido, Mundo Deportivo ha informado que ambos futbolistas serán baja aproxidamente un mes, hasta la vuelta del parón de selecciones. El francés, en su caso, ha sufrido una lesión en el isquitiobial, como ha explicado el medio anteriormente informado. Por ello, el exjugador del Sevilla y el canterano se quedarán fuera de la convocatoria para visitar este sábado al Athletic Club en San Mamés, en el choque correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

Además, Koundé y Balde no podrán disputar la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle, fijada para el 10 y 18 de marzo. Por otro lado, los dos laterales serán baja para recibir en el Camp Nou a Sevilla y Rayo Vallecano, por lo que el objetivo sería estar disponible para el encuentro ante los de Simeone en el Metropolitano, a comienzos del mes de abrilcon fecha aún por confirmar.