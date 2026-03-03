La felicidad de Simeone, que ahora espera al Barça en la Champions: "Esto es el Atleti"

Pese a la derrota, como no puede ser de otro modo, el técnico rojiblanco mostró su alegría por lograr el pase a la final de la Copa del Rey y ahora espera poder cruzarse de nuevo con los azulgranas en la máxima competición continental

El Atlético de Madrid sufrió de lo lindo, pero acabó celebrando con alivio su pase a la final de la Copa del Rey, algo que no conseguía desde hacía 13 años. Casi seis hace que los colchoneros no levantan además un título y ahora tendrán la ocasión de hacerlo en La Cartuja pese a perder por 3-0 ante un Barcelona muy superior, haciendo valor el 4-0 de la ida obtenido en el Metropolitano.

Por ello, Diego Simeone mostraba su felicidad tras al encuentro, recalcando la importancia de imponerse en el global de la eliminatoria. "Sabíamos que veníamos a un campo difícil. Un equipo que juega muy bien. No pudimos y no nos dejaron progresar en ataque para tener más jugadas como la de Llorente y Lookman. Luego el tercer gol parece que fue 'offside' pero no se dio. Si el Barcelona te hace goles de pelota parada, es más difícil aún", explicó en su análisis del choque.

Las diferencias con respecto a la ida

Autocrítico con el partido de su equipo, el equipo argentino echó en falta mayor intensidad para meter miedo al Barça, como hizo en su campo. "Nos sacaron el tiempo que necesitábamos para jugar. En casa ese tiempo lo tuvimos. Jugamos con una intensidad más alta entonces. Por eso hicimos cuatro goles. Hoy nos costó más. Pero me voy con la alegría y el gran esfuerzo de saber sufrir. Es parte de esta competencia cuando es a partido doble", insistió.

Además, el 'Cholo' justificó los cambios realizados, celebrando que le diese aire al bloque en la recta final. "Los cambios eran para subir la intensidad. Estaban un paso más arriba que nosotros. No podíamos romper desde atrás como rompió Llorente una vez. Pero fue solo una vez. En la ida rompimos mucho más. Cuando atacas menos, contra un equipo que juega bien, sufres más", comentño.

Los elogios de Simeone del Barcelona

En cuanto al rival, Simeone solo tuvo palabras de elogio. "Pedri, Balde, Bernal... hicieron un esfuerzo grandísimo. Era difícil sostener la intensidad del primer tiempo. La entrada de Giménez nos dio madurez. Y se necesita esa madurez dentro de un equipo. Le dije a Flick que jugaron bárbaro. Ojalá nos encontremos en cuartos de final en Champions. Creo que hoy con 3-0 dije: 'Esto es el Atleti'", sentenció.

Koke: "Queríamos una final por nuestra gente"

Por su parte, Koke Resurrección puso en valor el pase a la final y quiso dedicársela a su afición. "Llevamos cuatro o cinco años sin levantar un título. Queríamos una final por nuestra gente. Estábamos ilusionados con la Copa. Por suerte hoy nos hemos podido meter en la final. Sabíamos que íbamos a sufrir. Tuvimos ocasiones en el primer tiempo para matar el partido pero justo te hacen el segundo y te toca sufrir y resistir. El equipo ha hecho lo que tenía que hacer para pasar la eliminatoria. No es fácil venir a jugar al Camp Nou. Con todo el ambiente que se ha creado... eso influye. En el primer tiempo especialmente pudimos matar el partido. Es la derrota que más alegría me ha dado", señaló, admitiendo que esperaba esa respuesta de un rival al que elogió.

"El Barça es un equipazo. Los chicos jóvenes vuelan. Pedri si no es el mejor del mundo, es de los mejores. Es un máquina. Tenemos una suerte de que sea español... es el presente y futuro de España. Le dará muchas alegrías al Barça y a la selección. Además de ser un gran futbolista es un tipo espectacular", afirmó sobre el centrocampista canario.