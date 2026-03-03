Barcelona 3-0 Atlético de Madrid: La heroica azulgrana se queda a medias y el 'cholismo' resiste para alcanzar la final de Copa del Rey

El conjunto catalán fue un vendaval de principio a fin, pero se quedó a un gol de forzar la prórroga ante un cuadro colchonero que supo sufrir para celebrar su pase a la final del torneo del KO después de 13 años

El Barcelona lo puso todo para buscar la heroica en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Y realmente estuvo muy cerca de la hazaña, quedándose a un gol de igualar el 4-0 conseguido en la ida por un Atlético de Madrid que sufrió de lo lindo para regresar a una final del torneo del KO trece años después.

Como se esperaba, el conjunto azulgrana salió a morder desde el pitido inicial en cada intento de salida rojiblanca. Así quedó patente ya a los dos minutos, con un robo de Pedri sobre Koke que Fermín aprovechó para armar su pierna, sacándose un latigazo centrado que acabó en córner, aunque Musso en realidad no la tocó. Hundían los culés a su rival en su campo. No permitían que saliesen con una efectiva presión tras pérdida. Pero a la hora de la verdad, faltaba producción ofensiva en los de Flick, que no probaron a Musso hasta el cuarto de hora con un disparo lejano de Bernal.

El dominio culé encuentra premio a la media hora

Antes, Raphinha lo intentó con un chut desviado, como se fue también el remate de Ferran Torres a la salida de un córner y otro posterior del valenciano tras un despeje de Hancko. Faltaba mayor profundidad para meter ese gol tempranero que alimentase la fe azulgrana. Se echaban en falta los uno contra uno de Lamine Yamal. Y en ello tenía mucho que ver el trabajo de un Atlético de Madrid que no olía el balón, oponiendo solo orden y jugando por tanto con fuego. Aunque Griezmann la tuvo con un disparo franco desde el punto de penalti que atajó Joan García en dos tiempos, si bien parecía haber fuera de juego previo de Ruggeri.

Fue una de las contadas salidas de un conjunto rojiblanco que sufría ante un Barça con varias marchas más y que acabó encontrado el premio a la media hora. Lamine Yamal, quién si no, inventó una de sus diabluras por la izquierda y su centro lo empujo a la red Bernal en boca de gol. Tocaron a rebato los de Flick tras el 1-0, con un cabezazo fuera acto seguido de Raphinha. Pero el Atlético supo contener a su adversario e incluso pisar más campo rival, fruto del cansancio local.

Del posible empate de Lookman al 2-0 antes del descanso

De hecho, Lookman tuvo el empate al filo del descanso con un cabezazo que se marchó fuera por poco tras un gran centro de Llorente. Pero en la siguiente jugada, la última del primer tiempo, un ligero contacto de Marc Pubill sobre Pedri nada más pisar área acabó en penalti. Gol de Raphinha para encender al Camp Nou, que veía la mitad del camino hecho en el intermedio.

Tras el paso por vestuarios, los de Simeone buscaron salir con otro aire, tratando de tener más el balón, aunque era realmente complicado conseguirlo ante el ímpeto azulgrana. Pese a ello, tuvo salidas interesantes, como la que acabó Julián Álvarez con un disparo raso que despejó Joan García u otra en la que Lookman no supo lo que hacer. Pero pronto el Barça volvió a pisar el acelerados y Lamine Yamal a hacer de las suyas. De sus botas nacieron las acciones que acabaron con los disparos de Cancelo y Bernal que sacó Musso en plan salvador.

Gol de Bernal y asedio hasta el final

Pero tras unos minutos de respiro, el coliseo azulgrana se vino abajo con el tanto de Bernal en el 73' tras un buen centro de Cancelo. El sistema de fuera de juego semiautomático validó su posición, que parecía dudosa, con Araújo jugando ya por entonces como delantero para una recta final de locura. No faltaron las ocasiones locales, especialmente un disparo alto de Gerard Martín. Tampoco la polémica, con la reclamación de otro penalti de Ruggeri sobre Raphinha, mientras el Atlético se multiplicaba para despejar balones, con Sorloth dándole algo de vida en ataque en los últimos compases para celebrar con alivio el pase a la final de la Copa del Rey.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Joan García, Koundé (Balde 13') (Araújo 70'), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín (Rashford 64'), Raphinha y Ferran Torres (Dani Olmo 64').

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Giménez 76'), Cardoso, Koke (Nahuel Molina 57'), Lookman (Sorloth 57'); Griezmann y Julián Álvarez (Álex Baena 69').

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (vasco). Amonestó a los locales Dani Olmo, Cancelo y Lamine Yamal, así como al visitante Baena.

Goles: 1-0 (30') Bernal; 2-0 (45+2) Raphinha, de penalti; 3-0 (73') Bernal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el Camp Nou.