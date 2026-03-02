El Atlético de Madrid blinda a uno de los mejores canteranos: Rayane Belaid

El futbolista ha sido uno de los mejores canteranos en los últimos años. Aunque en esta temporada está alternando suplencias con titularidades en el Atlético Madrileño de Fernando Torres, el club rojiblanco muestra así su confianza de cara a los próximos años

El Atlético de Madrid no sólo trabaja en mejorar y reforzar el primer equipo sino que también se ha puesto manos a la obra para atar a los jóvenes que están brillando en su cantera. Es por ello, que el club rojiblanco ha blindado a Rayane Belaid con el que ha llegado a un acuerdo para ampliar la vinculación contractual que les une por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029.

Rayane Belaid, a sus 21 años, asegura así su futuro deportivo ya que el atacante acababa contrato con el Atlético de Madrid el 30 de junio de 2027. De este manera, el futbolista se puede centrar en seguir progresando en el filial rojiblanco, que juega en Primera RFEF y es entrenado por Fernando Torres, en el cual esta temporada ha disputado un total de 19 partidos y 1.282 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias.

Por otro lado, el Atlético de Madrid también se asegura la continuidad de su canterano el cual ha sido seguido de cerca por varios equipos de la Premier League.

Rayane Belaid, un canterano del Atlético de Madrid con buen cartel

Rayane Belaid es un futbolista del Atlético de Madrid que cuenta con un gran cartel a pesar de su juventud. El centrocampista ofensivo es internacional sub 20 con España y también ha estado en la agenda de equipos de la Premier League.

El canterano del Atlético de Madrid jugó el pasado Mundial sub 20 con España con la que llegó a cuartos de final de ese torneo en el cual jugó en todos los partidos.

El comunicado del Atlético de Madrid anunciando la renovación de Rayane Belaid

'El centrocampista del filial, que llegaba a la Academia en 2016 procedente del Elche, continuará vistiendo la rojiblanca hasta el 30 de junio de 2029.

El Atlético de Madrid y Rayane Belaid han llegado a un acuerdo para la renovación del centrocampista rojiblanco hasta el 30 de junio de 2029. El mediocentro, que llegaba a la Academia en 2016 procedente del Elche, amplía dos años más su vinculación con el club.

Rayane es uno de los futbolistas más utilizados en el filial por parte de Fernando Torres y también ha ido convocado en partidos oficiales con el primer equipo en la presente temporada.

Tras firmar su nuevo contrato, el centrocampista aseguró: "Estoy muy contento de seguir en el club de mi vida". ¡Enhorabuena, Rayane!'