Lewandowski se pronuncia sobre su futuro en el FC Barcelona

La continuidad del polaco es el principal quebradero de cabeza de una dirección deportiva azulgrana que está atada de pies y manos hasta que no salga elegido el nuevo presidente

Treinta y siete primaveras tiene Robert Lewandowski y el final de su carrera se acerca inevitablemente. Su cuerpo por fuera sigue siendo de elite, pero su rendimiento cada vez va a menos fruto de algunas molestias musculares que no dejan de darle la lata de vez en cuando. Y, además, todavía nadie sabe si Flick le dosifica o si prefiere a otros más jóvenes que él.

Sea lo que fuere, en el FC Barcelona han sido muy sinceros con el delantero polaco de cara a su futuro como azulgrana. De continuar tendría que rebajarse su ficha, porque la situación económica por la que atraviesa el club impide seguir haciendo semejante desembolso por un jugador que ni siquiera es titular ya.

Así, ahora la pelota está en el tejado del 'Lewy': tener un final deportivo exitoso y rodeado de jóvenes que le sigan inyectando esa ilusión por ganar aunque tenga menos minutos y menos dinero en su cuenta; o por el contrario, salir del Camp Nou rumbo a Arabia o Estados Unidos para hacerse aún más millonario.

Pues bien, ante tantos rumores, el polaco ha salido a la palestra para intentar vivir una final de temporada algo más tranquilo en este sentido. Tras las palabras de su mujer en el mes de enero, en las que reconocía que probablemente sería "su última temporada en el Barça", no hay entrevista donde no le pregunten por dicha afirmación. Y, ahora, en The Athletic, no ha desmentido a su pareja tampoco: "No lo sé, tengo que sentirlo. Por ahora no puedo decir nada sobre lo que decidiré porque ni siquiera estoy al 50% seguro de qué camino quiero tomar".

"Con la edad y la experiencia que tengo no tengo que decidir ahora. Quizás dentro de tres meses sea cuando tenga que hacerlo, pero aun así no tengo estrés. Tengo que empezar a sentirlo para que sea más fácil cuando hablemos de mi futuro", añade el barcelonista.

Lo que sí tiene claro Lewandowski es que si su historia en Barcelona se acaba este verano, se irá con la maleta muy llena: "Estar en el Barça estos últimos años me ha permitido ver cuánta dedicación y trabajo se realiza entre bastidores para sacar al club adelante. Hay una gran ambición y fe en el futuro".

Los goles de Lewandowski en el FC Barcelona

A sus 37 años, el polaco nunca falla a su cita con el gol en cada temporada. Está claro que si juega menos, marca menos. Pero aun así, suma ya 115 dianas con la camiseta del Barça. Una cifra que, a buen seguro, no será la definitiva con todo lo que queda de temporada por delante.

Y si algo le ha dado la madurez a Robert ha sido el saber cuidarse: "Antes pensaba que podía comer lo que quisiera porque estaba delgado, pero cuando entrenaba no tenía fuerza. Empecé a cambiar y en pocas semanas la diferencia fue enorme".

Lewandowski lanza su 'voto' en las elecciones barcelonistas

Y con el proceso electoral del FC Barcelona en boca de todos, Lewy no iba a ser menos en pronunciarse. Tiene mucho que agradecerle a Laporta, que fue quien lo trajo y cree que no habría mejor presidente que él ahora: "Para un club como el Barcelona, la estabilidad y la confianza en el proyecto a largo plazo son fundamentales. Creo en la continuidad y en las personas que realmente comprenden los valores y la identidad de este club".