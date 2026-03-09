Flick evita entrar en la polémica con Xavi: "Yo sé la verdad, pero es algo privado"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, analizó en rueda de prensa la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle en St. James’ Park. El técnico habló de las recientes declaraciones polémicas de Xavi Hernández, su relación con Joan Laporta y Deco, además de algunas figuras como Marcus Rashford, Marc Bernal, Cubarsí o Lamine Yamal

El Barcelona afronta este martes uno de los partidos más exigentes de la temporada con la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle en St. James’ Park. En la previa del encuentro, el entrenador azulgrana, Hansi Flick, compareció ante los medios para analizar el duelo y responder a diversas cuestiones relacionadas con la actualidad del club.

El técnico alemán se mostró centrado en el desafío europeo, aunque también tuvo que responder a preguntas sobre la reciente entrevista de Xavi Hernández, las declaraciones de Joan Laporta sobre Deco y el rendimiento defensivo del equipo. Flick optó por un tono prudente en los temas más delicados, insistiendo en que su prioridad es el partido de Champions.

Flick evita la polémica con Xavi

Uno de los asuntos más comentados en la rueda de prensa fue la entrevista de Xavi Hernández, que ha generado debate en el entorno del Barcelona. Flick, sin embargo, prefirió no entrar en detalles y defendió el carácter privado de las conversaciones entre entrenadores. “Somos compañeros y tengo una buena relación con él”, explicó el técnico alemán.

Flick recordó que ambos habían coincidido en el pasado y que incluso se visitaron durante su etapa en el club. “Estuve en su casa cuando llegué al Barcelona y fue una visita agradable”, comentó.

No obstante, dejó claro que no piensa hacer públicos los detalles de esas conversaciones. “Cuando hablo con mi mujer o con otro entrenador, eso es privado”, afirmó. Por ese motivo, el entrenador del Barça insistió en que no tiene intención de comentar el asunto públicamente: "Yo sé la verdad y no quiero decir nada”.

Un rival intenso en St. James’ Park

Más allá de la polémica, Flick centró su discurso en el partido ante el Newcastle. El técnico espera un encuentro muy exigente en uno de los estadios con más calientes del fútbol europeo. “Nos vamos a encontrar un gran ambiente”, señaló.

El entrenador destacó especialmente la intensidad con la que juega el conjunto inglés. Según explicó, el Newcastle es un equipo que presiona mucho y que puede generar peligro rápidamente cuando recupera el balón. “Cuando recuperan la pelota transicionan muy rápido porque tienen jugadores muy veloces”, advirtió.

Flick considera que el Barcelona deberá mostrar personalidad para competir en un escenario complicado: “Debemos jugar muy bien y ser valientes”. Dejando atrás dolorosos recuerdos como la goleada en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

La defensa, un aspecto que debe mejorar

El técnico también analizó el rendimiento defensivo del equipo, especialmente después de algunos partidos en los que el Barcelona ha encajado varios goles. Flick reconoció que el equipo necesita mejorar en ese aspecto colectivo. “No defendimos como un equipo como queremos”, admitió.

Según explicó, el problema no se limita a la línea defensiva, sino que afecta a la estructura global del equipo, que no trabaja de forma conjunta. “No se trata solo de la defensa, se trata de todo el equipo”, señaló.

El entrenador insistió en que la presión tras pérdida es una de las claves del modelo de juego azulgrana. “Si no presionas bien la pelota, es muy difícil defender”, añadió.

Confianza en los jóvenes del equipo

Flick también quiso destacar el papel de los jóvenes futbolistas del Barcelona, que están teniendo un protagonismo creciente en la plantilla. El técnico elogió especialmente la personalidad de jugadores como Marc Bernal, Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Fermín López. “Tenemos un equipo muy joven, pero son increíbles”, afirmó.

El entrenador destacó el rendimiento de Cubarsí, uno de los defensores más prometedores del club. “Es increíble cómo juega con 19 años”, comentó. Además, explicó que el central tiene un enorme margen de crecimiento y que con el tiempo puede convertirse en uno de los líderes del equipo. “Cuando tenga más partidos será uno de nuestros líderes”, aseguró.

Flick evita hablar de política interna

Finalmente, el técnico también fue preguntado por las declaraciones recientes sobre la dirección deportiva del club y el papel de Deco. Flick prefirió evitar cualquier debate institucional y mantener el foco en la competición. “Nos centramos en el partido”, respondió con claridad.

El entrenador insistió en que el grupo está concentrado en el objetivo inmediato. “Hemos venido a Newcastle para jugar este partido y eso es lo único que me importa”, concluyó. Así, el alemán situó el foco en lo importante, el deporte, y una eliminatoria que decidirá la recta final de la temporada azulgrana.