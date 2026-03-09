Koeman analiza la situación del Barcelona y confirma la lesión de De Jong: "Estará de baja unas seis semanas"

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, confirmó que Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona de Hansi Flick, estará varias semanas de baja por lesión. El técnico neerlandés también habló de Pedri, Lionel Messi y su etapa en el club azulgrana durante unas declaraciones recientes

El seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, confirmó que Frenkie de Jong estará varias semanas alejado de los terrenos de juego debido a una lesión muscular que afecta al bíceps distal de su pierna derecha. La dolencia obligará al centrocampista del Barcelona a perderse el próximo parón internacional de marzo con la Selección de Países Bajos, además de un tramo importante de la temporada con el conjunto azulgrana.

En declaraciones concedidas a ESPN, Koeman explicó que la recuperación del jugador requerirá paciencia y que el proceso será relativamente largo. “Frenkie de Jong estará de baja aproximadamente seis semanas”, señaló el técnico, quien admitió que el futbolista necesitará tiempo no solo para superar la lesión, sino también para recuperar el ritmo competitivo una vez regrese.

Una baja importante para el Barcelona y la Selección

El seleccionador neerlandés explicó que este tipo de lesiones requieren prudencia y que la prioridad será evitar recaídas que puedan alargar aún más el proceso de recuperación. “Tenemos que esperar que recupere la forma física una vez que regrese”, afirmó Koeman, dejando claro que el regreso del jugador deberá gestionarse con cautela.

La lesión llega en un momento delicado de la temporada para el Barcelona, ya que el equipo afronta compromisos importantes tanto en LaLiga como en Champions League. El club confirmó que el centrocampista sufrió el problema muscular durante un entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El contratiempo ha provocado que De Jong ya se haya perdido varios encuentros recientes, incluidos partidos ante Villarreal y Athletic Club en el campeonato de Liga, además del enfrentamiento contra el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

El neerlandés tampoco estará disponible en los próximos compromisos frente a Sevilla y Rayo Vallecano en LaLiga, ni en los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle. En el mejor de los casos, su regreso podría producirse después del parón internacional de finales de marzo o incluso a comienzos de abril.

Marc Bernal gana protagonismo en el centro del campo

La ausencia de De Jong coincide con el gran momento que atraviesa Marc Bernal en el centro del campo azulgrana. El joven futbolista de 18 años ha aprovechado las oportunidades que le ha concedido Hansi Flick y ha mostrado un rendimiento muy destacado en las últimas semanas.

Ante el Atlético de Madrid, Bernal fue uno de los jugadores más destacados del equipo. El mediocampista firmó un doblete y mostró personalidad en la recuperación de balón y en la distribución del juego, consolidándose como una alternativa muy seria en la medular.

Su irrupción ha abierto un nuevo escenario en el centro del campo del Barcelona, donde el joven jugador se perfila como un posible acompañante de Pedri en el doble pivote.

Koeman recuerda el impacto de Pedri en su llegada al Barça

Durante la entrevista, Koeman también recordó su etapa como entrenador del Barcelona y reveló cómo descubrió el talento de Pedri en sus primeros entrenamientos con el equipo. “Fui el primer entrenador del Barcelona que conoció a Pedri. No sabía quién era”, explicó el seleccionador neerlandés al recordar la llegada del joven centrocampista procedente de Las Palmas.

Según Koeman, el plan inicial del club era ceder al jugador para que ganara experiencia, pero su rendimiento en los entrenamientos cambió completamente esa idea. “Después de dos días de entrenamiento vi a un futbolista absolutamente increíble”, afirmó.

El técnico también recordó un detalle que le llamó especialmente la atención durante aquellas sesiones: la conexión inmediata que Pedri estableció con Lionel Messi. “Messi solo le pasaba el balón a Pedri. Y créeme, si Messi no te valora, no te pasa el balón”, comentó.

Koeman descarta volver a entrenar a un club

El seleccionador neerlandés también habló sobre su futuro profesional y dejó claro que no tiene intención de volver a dirigir a un club en esta etapa de su carrera. Koeman explicó que su prioridad actual es disfrutar de su trabajo con la selección y dedicar más tiempo a su vida personal. “Ya no tengo el reto de ser entrenador de club”, aseguró.

El técnico explicó que el formato del fútbol de Selecciones encaja mejor con su situación actual. “Ser seleccionador nacional encaja perfectamente con la etapa que estoy viviendo”, afirmó.

Koeman también explicó que esta decisión está influida por su entorno familiar y por la situación de salud de su esposa, que padece un cáncer crónico aunque actualmente se encuentra bajo control. “Sigo disfrutando trabajando con grandes jugadores, pero no a diario”, concluyó.