Ter Stegen se despide del Barcelona con "sentimientos encontrados"

El meta alemán ha tenido que buscar salida en este mercado de invierno muy a su pesar. Al menos, estará cerca de su familia y en un Girona que apuesta también por el mismo modelo de juego

Ter Stegen ya forma parte de la plantilla del Girona hasta el final de la presente temporada.Cordon Press

Jugada maestra del Girona con Marc ter Stegen. El equipo rojiblanco se ha hecho con los servicios del meta alemán tras acordar su cesión hasta final de temporada. Y, además, pagando lo mínimo fruto del propio interés de las otras dos partes de la operación en buscar una salida del Camp Nou. Y tras varias semanas de negociación, el portero germano y el club azulgrana finalmente han terminado aceptando la propuesta gerundense.

El portero necesitaba tener minutos para tener opciones de ir al Mundial que se disputará este próximo verano, mientras que el Barça se ahorrará una pequeña parte de su elevada ficha. El Girona, por su parte, ya tiene la pieza que le faltaba para cubrir el adiós del portero croata Dominik Livakovic, en la puerta de salida desde hace semanas porque quiere irse del club sin llegar a debutar para poder salir a otro equipo para preparar con garantías la Copa del Mundo también.

Así, Ter Stegen, a quien Flick le ha obligado a tomar semejante decisión tras su suplencia hasta con el Racing de Santander en la Copa del Rey, no ha querido irse sin despedirse de los aficionados culés. Y, a través de las redes sociales, ha emitido esta emotiva carta:

“Hoy es mi último día de esta temporada con mis compañeros de equipo y el cuerpo técnico del FC Barcelona, y sinceramente tengo sentimientos encontrados. Ahora mismo me vienen a la memoria muchos recuerdos y emociones. Durante casi 12 años, este club, y especialmente este vestuario, ha sido mi casa. Un lugar donde he crecido como jugador y como persona, y donde he vivido momentos inolvidables.

Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo este club, esta ciudad y este país. Llevo dentro de mí un sentimiento que nunca se desvanecerá. Vuestro apoyo durante todos estos años ha sido increíble, gracias de todo corazón.

Al vestuario: gracias por tantos años compartidos, por el día a día juntos, las risas, las batallas y el respeto. Os llevo conmigo. He tenido el inmenso honor de llevar el brazalete de capitán, algo que llevaré conmigo para siempre.

Ahora mi camino continúa en Catalunya, y tengo muchas ganas de lo que vendrá. Os deseo todo lo mejor para el resto de la temporada y espero veros levantar muchos más trofeos. Hasta pronto".

Aunque fue su compañero Balde quien en la rueda de prensa previa al duelo contra el Slavia de Praga confirmó su salida, hasta que no pasó la correspondiente revisión médica cuando ambos clubes anunciaron de forma oficial la cesión. Tal y como informó Mundo Deportivo, el Barça asumirá el 90% de la ficha que le quedaba por cobrar a Ter Stegen hasta el 30 de junio, por lo que el Girona se hará cargo de una cantidad cercana pero sin llegar al millón de euros.

Ahora, la principal incógnita es si Míchel Sánchez sentará a Paulo Gazzaniga, su portero titular, para dar la titularidad a Ter Stegen. No lo hizo la temporada pasada con Pau López ni en la presente con Livakovic: los dos llegaron cedidos del Olympique de Marsella y el Fenerbahçe y decidieron salir mitad de curso porque no tenían minutos.