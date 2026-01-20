Balde confirma antes que el Barcelona la salida de Ter Stegen y no se muerde la lengua con la marcha de Dro

El lateral azulgrana ha sido contundente a la hora de repasar toda la actualidad del Barça antes del encuentro de Champions League que afrontarán mañana frente al Slavia de Praga

El lateral zurdo del Barcelona Alejandro Balde afirmó que el frío que se vivirá este miércoles en el Eden Arena, con temperaturas de hasta -5 grados centígrados, no puede servir de excusa para que su equipo no derrote al Slavia de Praga en la Liga de Campeones y se mantenga con opciones de acabar en el 'top-8'.

Noticias Relacionadas Previa: Hansi Flick deja fuera a Ter Stegen de la convocatoria para la Champions y el Barcelona anuncia una lesión de última hora

"A mí, sobre todo, no me gusta el frío, pero no puede servirnos de excusa. Tenemos que estar enfocados en el partido y, si mantenemos nuestro nivel, nos llevaremos los tres puntos", pronosticó Balde en rueda de prensa.

El defensa barcelonista apuntó que, pese a perder contra la Real Sociedad en LaLiga (2-1), el Barça hizo "un partido increíble, de los mejores de la temporada", y que el objetivo es repetir esa actuación en Praga para seguir "con posibilidades" de clasificarse directamente para octavos de final.

"Estamos haciendo un gran trabajo y nos vemos con posibilidades. Tenemos mucha confianza en el equipo, si jugamos como contra la Real Sociedad, seguramente, ganaremos", señaló Balde, consciente de que el golaveraje puede ser decisivo en la clasificación: "Así que cuantos más goles marquemos mañana, mejor".

Balde se mostró ambicioso sobre el papel que puede hacer el equipo azulgrana esta temporada en la Liga de Campeones: "La afrontamos con muchas ganas. Es una competición que todos soñamos con jugar y ganar. Nuestra idea no es llegar a donde lo hicimos el año pasado (cayeron en semifinales ante el Chelsea), sino ganarla".

Balde adelanta la salida de Ter Stegen al Girona

En Praga no estará el portero Marc-André ter Stegen, que se ha quedado en Barcelona ultimando su cesión al Girona y que este martes se despidió de sus compañeros. Y ha sido el propio Balde quien ha confirmado la salida del meta alemán antes que el club. De hecho, cuando a Flick se lo han preguntado se ha quedado algo sorprendido, al tiempo que no ha podido negar la evidencia.

Y para Balde el cancerbero germano es un "referente muy grande" en su carrera, pues recordó que creció "viéndolo jugar en el Barça" y que posteriormente lo ha tenido "como capitán" en el primer equipo. "Le deseo lo mejor en esta nueva etapa, que también le servirá para coger confianza después de la lesión", añadió.

La opinión de Balde sobre la salida de Dro

También ha abandonado el conjunto azulgrana en ese mercado de invierno el joven mediapunta Pedro Fernández 'Dro', quien ha decidido pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros y fichar por otro equipo. Y cuando le han preguntado por el asunto, Bale ha pedido "respetar" la decisión del joven de marcharse para tener más minutos, "porque cada jugador es diferente y tiene su opinión" de cómo debe transcurrir su carrera.

Por último, ha valorado la llegada de Joao Cancelo y, aunque viene para aumentarle la competencia en el carril zurdo, la recibe con agrado: "Tiene mucha experiencia y puede ayudar a los jóvenes. Estoy contento, la competencia es buena, porque te exige estar a un mejor nivel".