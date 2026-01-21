Slavia Praha 2-4 Barcelona: el Barça se recompone para superar el frío checo

La jornada 7 de la Champions League deja un igualado encuentro entre Slavia Praha y Barcelona donde, llegados al descanso, todo podía pasar, pero la magia individual de los azulgranas, con un Fermín estelar, le acabó otorgando la victoria en el Eden Arena

El Eden Arena vio un partido mucho más igualado de lo esperado, con un Slavia que desmontó el juego azulgrana en una gran primera parte, donde los visitantes sobrevivieron gracias a un magnífico Fermín, MVP del partido. En la segunda mitad y con la llegada de los cambios, nuevamente el talento individual levantó a un Barça que se jugará una plaza en los octavos de final en la última jornada. Reñida victoria azulgrana en una gélida noche en Praga, donde el Slavia compitió hasta el final, poniendo a los de Flick en grandes apuros.

Fermín arregla los errores defensivos del Barça

Comenzó el partido con un Barcelona que, como de costumbre, rápidamente buscó la posesión del balón para marcar la pauta del encuentro. Aun así, las ocasiones no tardaron en llegar, con dos grandes intentos, uno para cada equipo a través de los pies de Chory y Fermín, que se marcharon por encima del larguero. Los primeros compases tendían hacia un partido roto, lejos de la zona de control azulgrana.

Fue tal el ímpetu puesto por los locales que, sin llegar al minuto 10 de partido, sorprendieron al conjunto de Hansi Flick. Saque de esquina puesto desde la derecha, prolongación de cabeza al segundo palo y, cuando el esférico sobrevolaba el barullo de jugadores emparejados en el área, un Kusej prácticamente solo apareció junto al poste para introducir a trompicones el esférico en la portería de Joan García. Daban la sorpresa los checos que crecían ante las atónitas miradas azulgranas. Buscaron los catalanes un cambio con la posesión, pero los contragolpes checos destrozaban su defensa.

Con una gran presión alta del Slavia, la imposibilidad del Barcelona para construir jugadas de peligro y la sensación de poder llegar antes el segundo en un descuido que el empate, el encuentro alcanzó la media hora de juego. Hansi Flick tenía que realizar cambios tácticos si no quería sucumbir en Praga, especialmente por el planteamiento local, que pasaba por cubrir a Pedri y De Jong con hasta cuatro jugadores.

Cuando menos parecía que iba a llegar el empate, Fermín hizo alarde de su magia. Desmarque escorado del español que recibía el esférico tras un pase de De Jong. Controlaba el mediapunta y, cuando no quedaba espacio, introducía el esférico por el palo que cubría Stanek. Una definición digna de un ‘killer’.

Con el empate, no parecía que fuera a cambiar el guion de partido hasta que, otra vez Fermín, se ponía el gorrito de mago. Recibió el español un pase de Pedri en la frontal, controló el esférico, miró a portería, armó el disparo y, con un lanzamiento tenso y ajustado al palo derecho de Stanek, el azulgrana sellaba su doblete y la remontada.

Poco le duró la felicidad al Barça que, dos minutos después, vivió un ‘deja vu’. Saque de esquina desde la derecha, balón al primer palo donde es prolongado y, antes de que apareciera otro jugador rojiblanco, Lewandowski introducía el esférico en su propia portería. Dos jugadas calcadas y el Slavia empataba a dos goles tras haber realizado un único tiro a puerta.

Sin tiempo para más, tras 2 minutos de descuento, el Barcelona se marchaba cabizbajo a vestuarios siendo consciente que las genialidades de Fermín no pudieron salvar unos errores defensivos inadmisibles en la Champions League.

El Barça aprovecha la magia individual

Fruto del esfuerzo físico acometido, especialmente en el centro del campo, el Slavia inició la segunda mitad con un doble cambio. Sin embargo, Pedri, a quién deberían de marcar con intensidad, apareció para tener la primera ocasión de la segunda mitad, con un remate que sacó Stanek.

Poco después se producía una jugada calcada al segundo tanto azulgrana. Fermín volvía a disparar desde la frontal, pero esta vez Stanke respondía. El rechace le llegó a un Lewandowski completamente solo que, por sorpresa, erró en la definición, haciendo que el guardameta interviniera de nuevo. El segundo rechace fue aprovechado por De Jong, que lograba introducir el esférico en la portería. El juez de línea levanto el banderín y, tras consultar con el VAR y el fuera de juego semiautomático, se señaló posición antirreglamentaria del polaco.

Con la reanudación tras la intervención del VAR, comenzaron a sucederse ataque en ambas áreas, los cuales transcurrieron con poco peligro, llevando al encuentro hacia un contexto de ida y vuelta más favorable a los locales, pero tentador para un Barça que podía hacer peligro a través de la calidad individual.

Cumplida la primera hora de partido llegaba otro jarro de agua fría para el Barça. Pedri no podía continuar. El canario caía al césped, se llevaba las manos a la cabeza y después al interior de su pierna izquierda. El centrocampista pedía el cambio para dirigirse directamente a vestuarios.

Pero no hay mal que por bien no venga, su sustituto, Dani Olmo, entraría al partido por la puerta grande. Rechace en el área que le caía al español. Control con la pierna izquierda para orientar el esférico a la derecha, mirada a portería, y el tercero subía al marcador por la escuadra izquierda de Stanek. Otra obra de arte en un inspirado Barcelona.

El tercer tanto espabiló al Barça, que empezó a jugar como mejor sabe. Llegaban las jugadas de peligro y las grandes construcciones en ataque. En una de ellas llegaría el cuarto. Centro desde la izquierda de Rashford, el balón, potente, impactaba en un Lewandowski que, sin dejar caer el esférico, batía a un Stanek indefenso desde el área pequeña. Solucionaba la papeleta de la priemra mitad los azulgranas.

El equipo de Hansi Flick, consciente de la importancia de los goles para escalar posiciones en la clasificación, se lanzó a por el quinto tanto, llegando a descuidar la defensa, pero sin poner en serio peligro la victoria.

Sin grandes ocasiones más que alguna parada residual, y tras 3 minutos de añadido, el partido llegaba a su fin. El conjunto azulgrana se recompuso a una mala primera mitad, haciéndose fuerte gracias al talento individual de una plantilla con mucha magia. El Slavia, que miró con un orgullo desafiante a su rival, se marcha de la competición tras haberlo dado todo en el campo. Grandísimo partido entre dos rivales que se fundieron físicamente.

Ficha técnica

2 - Slavia Praga: Stanëk; Holes (Doudera, min.46), Zima, Chaloupek; Moses (Vlcek, min.46), Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang (Cham, min.72); Chory (Schranz, min.65) y Kusej (Chytil, min.79).

4 - Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Balde (Araujo, min.78); De Jong, Pedri (Olmo, mi.61); Roony (Rashford, min.61), Fermín (Marc Bernal, min.78), Raphinha; y Lewandowski.

Goles: 1-0, min.10: Kusej. 1-1, min.34: Fermín López. 1-2, min.42: Fermín. 2-2, min. 44: Lewandowski (p.p). 2-3, min.63: Dani Olmo. 2-4, min.71: Lewandowski.

Árbitro: Chris Kavanagh (ING). Amonestó a De Jong (min.87) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Eden Arena de Praga. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).