Un saludo nazi en el Real Madrid - Benfica acaba en sanción y advertencia de cierre parcial del Santiago Bernabéu

La UEFA sanciona al Real Madrid con una multa de 15.000 euros y advierte con el cierre parcial del Santiago Bernabéu tras un gesto racista de un aficionado en el partido ante el Benfica

La UEFA ha impuesto una sanción al Real Madrid tras un incidente ocurrido durante un partido de la Champions League frente al Benfica. El organismo europeo decidió castigar al club con una multa de 15.000 euros después de que un aficionado realizara un saludo nazi en la grada del Santiago Bernabéu, un gesto que fue captado por las cámaras de televisión antes del inicio del encuentro.

Aunque el club blanco reaccionó rápidamente y condenó públicamente lo sucedido, el máximo organismo del fútbol europeo consideró que debía aplicar medidas disciplinarias por el comportamiento racista o discriminatorio de un espectador presente en el estadio.

Identificación y expulsión inmediata del aficionado

El incidente tuvo lugar el pasado 25 de febrero, momentos antes del inicio del encuentro entre el Real Madrid y el Benfica correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League. Las imágenes difundidas durante la retransmisión mostraron a un seguidor realizando repetidamente el saludo nazi en una zona cercana a la Grada de Animación.

Tras detectar lo ocurrido, el personal de seguridad del club actuó con rapidez. El individuo fue localizado poco después de aparecer en televisión, identificado por los responsables del estadio y expulsado de inmediato del recinto.

Posteriormente, el club emitió un comunicado oficial en el que confirmaba que había solicitado a su Comisión de Disciplina iniciar el procedimiento necesario para la expulsión permanente del socio implicado en el incidente.

La postura firme del club blanco

Desde el primer momento, el Real Madrid mostró una postura contundente frente a lo ocurrido. En su comunicado oficial, la entidad presidida por Florentino Pérez condenó de forma rotunda cualquier gesto que promueva odio, discriminación o violencia, tanto dentro como fuera de los estadios.

El club recordó además que trabaja activamente para combatir cualquier tipo de racismo en el fútbol, algo que cobra especial relevancia en un contexto en el que el propio equipo ha denunciado en varias ocasiones insultos racistas hacia jugadores como Vinícius Jr. en distintos campos de Europa.

Curiosamente, durante ese mismo encuentro contra el Benfica, el estadio había mostrado un mensaje visible con el lema “No al racismo. Respeto”, como parte de las campañas promovidas por el fútbol europeo contra la discriminación.

Multa económica y advertencia de cierre parcial

Tras analizar los informes del partido, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió imponer una sanción económica al club madrileño. La resolución establece una multa de 15.000 euros y el cierre parcial del estadio en futuras competiciones europeas.

En concreto, la medida afectaría a 500 localidades situadas en la zona inferior del fondo sur del Santiago Bernabéu durante el próximo partido europeo del equipo como local. Sin embargo, esta clausura no se aplicará de inmediato.

La UEFA ha determinado que el cierre quede suspendido durante un periodo de prueba de un año. Esto significa que la sanción solo se ejecutará si se produce un incidente similar dentro de ese plazo.

El Real Madrid sigue adelante en la Champions

Pese a la polémica, el encuentro frente al Benfica terminó con victoria para el conjunto blanco por 2-1, un resultado que permitió al equipo clasificarse para los octavos de final de la Champions League con un global de 3-1 en la eliminatoria.

En la siguiente ronda, el Real Madrid tendrá un desafío de máximo nivel, ya que se medirá al Manchester City, en una eliminatoria que promete ser una de las más atractivas del torneo europeo.